Obama’dan beklenen telefon geldi

Başkan seçilmesinin ardından 20’ye yakın ülke liderini arayan Obama, önceki gün de Cumhurbaşkanı Gül’e telefon ederek, “Türkiye’nin terörizme karşı mücadele hakkı bulunduğuna inanıyorum” dedi



ABD’de 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan yeni Başkan Barack Obama, kendisini yazılı bir mesajla kutlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü önceki akşam arayarak Türkiye’nin terörle mücadelesine destek verdiğini söyledi. Obama, “Türkiye’nin kendini savunma hakkı çerçevesinde terörizme karşı mücadele hakkı bulunduğuna inanıyorum” dedi.



Obama, 4 Kasım’da başkan seçilmesinin ardından 20’ye yakın ülkenin liderini aramış, tebriklere karşılık vermişti. Obama’nın ekibinden yapılan açıklamaya göre, Obama, Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili, Filipinler Devlet Başkanı Gloria Arroyo ve Gül’ü peşi sıra aradı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden dün yapılan yazılı açıklamaya göre, ocak ayında ABD Başkanlığı koltuğuna oturmaya hazırlanan Obama, Gül ile bir telefon görüşmesi yaptı. Obama, önceki akşam saat 21.00’de aradığı Gül’e, kendisine gönderdiği kutlama mesajı için teşekkür etti. Gül ile Obama arasındaki telefon diyaloğu şöyle geçti:



Gül: Dünyanın zorlu günler yaşadığı bir dönemde, sizin değişim ve umut mesajınız günümüzün beklentilerini karşılamaktadır. Türkiye ve Türk halkı da bu mesajı benimsemektedir. İki yakın müttefik olarak, Türkiye ve ABD arasında hayati çıkarlara dayanan yakın dostluk ilişkisi vardır. Dostluğumuza büyük değer veriyoruz. Ülkelerimiz arasındaki birliktelik sadece ikili ilişkilerde değil, Ortadoğu, Kafkasya, Balkanlar ve Orta Asya’yı da kapsayan geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. İki ülke arasındaki stratejik işbirliğini her alanda ileriye götürmeyi ve paylaştığımız ortak değerleri yaygınlaştırmaya kararlıyız.



Obama: Türk halkı ve Türkiye’ye karşı hayranlık hisleri beslediğimi belirtmek isterim. Türkiye’de yapılanları da beğeniyle izliyorum. Türkiye ile ABD arasındaki özel müttefiklik ilişkileri bizim için de vazgeçilmez önemdedir. Türkiye’nin önceliklerini biliyorum ve Türkiye’nin kendini savunma hakkı çerçevesinde terörizme karşı mücadele hakkı bulunduğuna inanıyorum.



Gül: Önümüzdeki dönemde sizinle birlikte çalışmaktan ve bölgesel konularda yakın istişare içinde bulunmaktan memnuniyet duyacağım.



Obama: Ben ve ekibim de sizinle birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağız.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün ayrıca ABD’nin Başkan Yardımcılığı'na seçilen Joseph Biden’i de telefonla arayarak tebrik etti.



