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BBC Türkçe

Obama'dan başkanlık sonrası mesajı

ABD Başkanı Barack Obama, Donald Trump'ın Amerikan değerlerini tehdit ettiğini görmesi halinde buna karşı açıkça konuşabileceğini söyledi.

21 Kasım 2016 13:30

ABD Başkanı Barack Obama, Donald Trump'ın Amerikan değerlerini tehdit ettiğini görmesi halinde buna karşı açıkça konuşabileceğini söyledi.

Amerikan başkanlarının Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra, yerlerine geçen başkan hakkında konuşmamayı tercih ettiklerini söyleyen Obama, "Ama ben sivil bir vatandaş olarak, bazı konular üzerinde açıklama yapabilirim" dedi.

Peru'nun başkenti Lima'daki Apec ( Asya Pasifik Ekonomik Topluluğu ) zirvesinde konuşan Obama, Trump'a yardım etme niyetinde olduğunu da açıklayarak, "Başkanlık makamına gereken saygıyı göstermeli ve Seçilmiş Başkan'a bir fırsat vermeliyiz" dedi.

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Kendisini, "Amerika'yı çok önemseyen bir vatandaş" olarak tanımlayan Barack Obama, sonrasında şu mesajı verdi:

"Eğer bir mesele Amerika'nın temel değerleri ve idealleri ile ilgiliyse ve ben bu değerleri savunmamın gerekli veya yardımcı olacağını düşünürsem, o zaman bunu düşünebilirim"

Obama, kendisinden önce başkan olan George W. Bush'un ve ekibinin, yönetimin devri sırasındaki profesyonel tavrının da örnek olduğunu hatırlattı.

2013 yılında CNN televizyonuna bir açıklama yapan ABD'nin 43. Başkanı George Bush, Obama yönetimi ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınması ile ilgili, "Bu zor bir iş. Ve onun gündeminde çok fazla şey var. Önceki başkan onun için işleri zorlaştırmamalı" demişti.

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