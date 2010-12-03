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Dünya

OBAMA'DAN AFGANİSTAN'DA SÜRPRİZ ZİYARET KABİL (A.A)

03 Aralık 2010 21:30

-OBAMA'DAN AFGANİSTAN'DA SÜRPRİZ ZİYARET KABİL (A.A) - 03.12.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan'a sürpriz ziyarette bulundu. Bölgedeki AFP muhabiri, Obama'nın Afganistan'a ''Air Force One'' uçağı ile geldiğini ve güvenlik nedeniyle 3 saat sürmesi beklenen ziyaretin gizli tutulduğunu belirtti. Obama'nın ziyaret çerçevesinde başkent Kabil yakınındaki Bagram hava üssünden ayrılmayacağı belirtilirken, Beyaz Saray, ABD Başkanı Obama ve Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile arasında yapılması planlanan videokonferansın da teknik zorluklar nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.    Hava koşullarının elverişsiz olması, Obama'nın helikopterle Kabil'e gidememesi nedeniyle videokonferans seçeneği gündeme gelmişti.  Obama ve Karzai'nin telefonla görüşmesi bekleniyor.  Bu, ABD Başkanı'nın Ocak 2009'da göreve gelmesinden bu yana Afganistan'a yaptığı ikinci ziyaret.

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