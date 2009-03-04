'Obama yeni neslin antibiyotiği'

Yağmur Adam'dan samimi itiraflar: Bush'un ABD'si ölümü bekleyen hasta gibiydi. Obama ilaç oldu.



Amerikan sinemasının devlerinden ünlü oyuncu Dustin Hoffman, Alem Dergisi’ne Fransa'da özel bir röportaj verdi.



Alem Dergisi, Fransa Kültür Bakanlığı'ndan sanat ve edebiyat nişanı alan, Fransızlar'ın Oscar'ı olarak kabul edilen Cesar Ödülü'nü kucaklayan karizmatik oyuncu ile Paris Ritz'de görüştü.



'Kramer Kramer'e Karşı' ve 'Rain Man' filmleriyle adını sinema efsaneleri arasına yazdıran iki Oscarlı aktör, Paris'te yeni filmi 'Last Chance Harvey'nin galasının ardından verdiği röportajda siyasete, oyunculuğa, hayata ve aşka bakışına dair çarpıcı itiraflarda bulundu.



n Barack Obama'nın ABD Başkanı seçildiğini güne kadar Amerikalı olmaktan utanç duyduğunu belirten ünlü aktör, 'Obama'nın seçildiği gün kendi kendime 'Evet sistem varmış ve işledi' dedim. Seçimin ertesi sabahı uyandığımda eşim Lisa'ya, 'Bugün harika bir gün. Artık Amerikalı olduğum için kimseden özür dilemeyeceğim. O zaman fark ettim ki Amerikalı olmaktan utanıyormuşum' diyerek George W. Bush yönetime dair olumsuz duygularını itiraf etti.



Obama'yı kamuoyunda desteklemediğini ve geri planda misyonuna sahip çıktığını vurgulayan Hoffman ABD'li olmakla ilgili utancını ve Obama'ya desteğini şu sözlerle dile getirdi:



n İnsanlara acı çektirdiğimiz için utanç duydum. Bush'u seçtiğimiz için utanç duydum. ABD'yi ölümü bekleyen hasta bir adam gibiydi. Obama yeni nesil üzerinde antibiyotik etkisi yarattı. İnsanları ikna etti. Para, güç, petrol üzerine odaklanmak yerine insanlara odaklanarak, demokrasiye inanarak insanları kazandı.'



Türk filmi istedi



Sting'in teknesiyle Türkiye sahillerinde tatil yaptığını ve Türkiye'yi çok beğendiğini anlatan Dustin Hoffman, Berna Erten'in 'Hiç Türk filmi seyrettiniz mi?' sorusunu 'Hayır' diye cevapladı. ABD'li aktör Erten'den İngilizce altyazılı Türk filmlerinin listesini kendisine göndermesini istedi.

Aşkı dolu dolu yaşamak gerek



İkinci eşi Lisa ile 30 yıldır evli olan ve iki evliliğinden 6 çocuğu bulunan ünlü aktör, insanların hayatlarını ve aşkı istedikleri gibi dolu dolu yaşayamadıklarından dert yanıyor. Hoffman, dolu dolu yaşanamayan aşka dair özlemini şu sözlerle dile getiriyor:



'Keşke çocuklarım dünyaya gelmeden önce bu duyguyu bu kadar iyi anlayabilseydim. Hayatı ve aşkı dolu yaşayamadığınız zaman yaşlanmaya başladığınızda öfkeleniyor ya da bu durumun farkına vararak daha da fazlasını istiyorsunuz.'



Yeter, sus artık Dustin !



Eşi Lisa'nın kendisiyle film izlemeyi sevmediğini belirten karizmatik aktör, 'Lisa film izlerken kaybolmayı sever ama yanında ben varsam rahat izleyemez. Filmi sürekli 'iyi sahne, kamera iyi, burada değil' diyerek böldüğümde susmamı ister. 'Bana sus, sessiz ol demekten' filmi izleyemez' diyerek eşini kızdırdığı anlardan birini de anlattı.





