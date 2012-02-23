Obama, yakılan Kur'an-ı Kerim için özür diledi!

T24 - Afganistan'da ABD'nin Bagram askeri üssünde Kur'an-ı Kerim'in yakıldığının ortaya çıkmasının ardından protesto gösterileri devam ediyor. ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'ye bir mektup yazarak özür diledi.

Bagram askeri üssünde NATO askerlerinin diğer dini kitaplarla birlikte Kur'an-ı Kerim de yaktıklarının duyulmasının ardından Afganistan'ın doğusunda başlayan gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti. Ülke geneline yayılan gösterilerde bugün Nangarhar eyaletinde iki NATO askeri de öldürüldü. Başkent Kabil'deki gösterilerde polis, göstericilerin üzerine ateş etti. Olaylarda üç kişi yaralandı.

Afganistan'da NATO liderliğinde görev yapan Afganistan Güvenlik ve Destek Gücü'nün (ISAF) Komutanı General John Allen'ın özür dilemesinin ardından ABD Başkanı Barack Obama da, Karzai'ye bir mektup göndererek NATO askerlerinin Kur'an-ı Kerim yakmasından dolayı özür diledi.

Obama: Üzüntü duydum

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Obama'nın mektubunun Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'ye ulaştırılmak üzere bugün ABD'nin Kabil Büyükelçisi Ryan Crocker'a iletildiği belirtildi. Obama mektubunda, "Bagram askeri üssünde Kur'an-ı Kerim de dahil olmak üzere dini kitapların yakılmasından üzüntü duyduğunu ve özür dilediğini" belirtti.

Karzai ABD'li subayları suçladı

Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasından ABD'li subayları sorumlu tutmuştu. Başkanlık sarayında Afgan milletvekillerini kabul eden Karzai, ABD'li subayların, kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'in Afgan halkı için ne kadar önemli olduğu konusunda yeterli bilince sahip olmadıklarını belirtti.