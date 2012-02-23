T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama, yakılan Kur'an-ı Kerim için özür diledi!

Afganistan'da ABD'nin Bagram askeri üssünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı yürütülen protestolar devam ediyor...

23 Şubat 2012 19:26

 

T24 - Afganistan'da ABD'nin Bagram askeri üssünde Kur'an-ı Kerim'in yakıldığının ortaya çıkmasının ardından protesto gösterileri devam ediyor. ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'ye bir mektup yazarak özür diledi. 
 
Bagram askeri üssünde NATO askerlerinin diğer dini kitaplarla birlikte Kur'an-ı Kerim de yaktıklarının duyulmasının ardından Afganistan'ın doğusunda başlayan gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti. Ülke geneline yayılan gösterilerde bugün Nangarhar eyaletinde iki NATO askeri de öldürüldü. Başkent Kabil'deki gösterilerde polis, göstericilerin üzerine ateş etti. Olaylarda üç kişi yaralandı. 
 
Afganistan'da NATO liderliğinde görev yapan Afganistan Güvenlik ve Destek Gücü'nün (ISAF) Komutanı General John Allen'ın özür dilemesinin ardından ABD Başkanı Barack Obama da, Karzai'ye bir mektup göndererek NATO askerlerinin Kur'an-ı Kerim yakmasından dolayı özür diledi. 
 
 

Obama: Üzüntü duydum 

 
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Obama'nın mektubunun Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'ye ulaştırılmak üzere bugün ABD'nin Kabil Büyükelçisi Ryan Crocker'a iletildiği belirtildi. Obama mektubunda, "Bagram askeri üssünde Kur'an-ı Kerim de dahil olmak üzere dini kitapların yakılmasından üzüntü duyduğunu ve özür dilediğini" belirtti.

 

Karzai ABD'li subayları suçladı

 
Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasından ABD'li subayları sorumlu tutmuştu. Başkanlık sarayında Afgan milletvekillerini kabul eden Karzai, ABD'li subayların, kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'in Afgan halkı için ne kadar önemli olduğu konusunda yeterli bilince sahip olmadıklarını belirtti.
 

ETİKETLER

obama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24