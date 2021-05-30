Obama ve Rashford, gelecek neslin gücü üzerine konuştu: “Marcus dahil tanıştığım tüm gençler, benim 23 yaşındaki halimden çok daha öndeler"

Genç nesillerin dünya üzerindeki gücü üzerine düzenlenen video konferansında eski Amerika Birleşik Devletleri başkanı Barack Obama ile görüşen Marcus Rashford, “Başkan Obama konuştuğunda, tek yapmak istediğiniz onu dinlemek oluyor” dedi. Obama ise, "Marcus dahil tanıştığım tüm gençler, benim 23 yaşındaki halimden çok daha öndeler" ifadelerini kullandı.

Penguin Books tarafından düzenlenen video konferansında buluşan ikili, genç nesillerin sosyal açıdan yapabileceği etkiler hakkında konuştu. Obama ve Rashford, sadece anneleri tarafından büyütülmelerinin yanı sıra benzer tecrübelerini de birbirleriyle paylaştı.

23 yaşındaki Rashford, geçtiğimiz yıl pandemi döneminde Birleşik Krallık’ta önemli birçok projeye öncülük etti. Çocukların gıda yoksunluğu çekmemesi için kampanyalar düzenleyen Marcus Rashford, 520 milyon sterlinlik bir yardım ile 1,7 milyon ihtiyaç sahibi çocuk destek buldu ve 130 milyon sterlinlik ek projelerle birlikte yiyecek dağıtımı yapıldı. Ayrıca Rashford, “Tam amanlı Yemekler” adı altında çocuklar için yemek ve pişirme projesi başlattı.

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, “Marcus dahil tanıştığım tüm gençler, benim 23 yaşındaki halimden çok daha öndeler" cümlesiyle İngiliz futbolcudan övgüyle söz etti.

"Biraz gerçek dışı değil mi, mutfağımda oturmuş Obama ile konuşuyorum"