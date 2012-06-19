Obama ve Putin Suriye için barış arayışında

ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye’de şiddet olaylarının acilen sonlandırılması çağrısında bulundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Putin’in 3. Dönem için başkanlık görevini devralmasının ardından ilk defa bir araya gelen iki ülke lideri ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda liderler, Suriye halkının kendi geleceğini belirleme hakkı olduğuna inandıklarını ifade etti.

İki ülke bir süredir Suriye’de krizin nasıl çözülmesi gerektiği konusunda fikir ayrılığı içerisindeydi.

Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler’in Suriye’yi eleştiren ABD destekli karar taslağına iki defa ret oyu verdi.

Her iki ülke de Suriye hükümetini iktidardan düşürmek için dışardan baskı yapılmasının kabul edilemez olduğunu düşündüklerini bildirdi.

Meksika’nın Los Cabos kentinde gerçekleştirilen G20 Zirvesi sırasında gerçekleşen Obama, Putin toplantısı, Rusya’nın Suriye’ye iki savaş gemisi göndermeye hazırlandığı haberleri üzerine geldi.

Henüz doğrulanmayan bir habere göre, iki Rus savaş gemisi ve deniz kuvvetleri mürettebatı gerektiği takdirde ülkedeki vatandaşlarını korumak amacıyla Suriye’ye hareket etmek için hazır durumda.

Interfax haber ajansının verdiği bilgiye göre iki amfibi deniz aracı Rusya’nın deniz üssü olan Tartus limanına demir atacak.

Habere göre gemiler, mürettebat ve denizciler “gerektiği takdirde Rusya vatandaşlarının güvenliğini sağlamak ve Rusya'nın Tartus’taki lojistik tesislerinden malzeme taşımak" için görevlendirildi.

BBC savunma muhabiri Jonathan Marcus eğer haber doğrulanırsa gemilerin ve denizcilerin bölgeye gönderilmesinin Rusya’nın Suriye rejiminin çökmesi durumunda önlemler aldığını gösterdiğini söyledi.

Bu arada aktivistler Suriye’de yaşanan son çatışmalarda en az 52 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Humus, Deir Ezzor ve Şam’ın Duma ilçesi de dâhil olmak üzere pek çok bölgeden topçu ateşi haberleri geldi.

‘Ortak noktalar’

İki saat süren toplantının ardından basına konuşan Obama ve Putin Suriye krizine çözüm arayışında “BM, Kofi Annan ve ilgili diğer tüm tarafları da içeren tüm diğer uluslararası aktörler” ile birlikte hareket etme sözü verdi.

Putin iki ülkenin Suriye konusunda “pek çok ortak nokta” bulduğunu söyledi.

İki lider ortak açıklamalarında “Suriye’de akan kanın durdurulabilmesi için tüm şiddet eylemlerine son verilmesi çağrısında” bulundu.

Liderler “Suriye halkının bağımsız ve demokratik bir biçimde kendi geleceklerine karar verme şansına sahip olmaları gerektiği inancında birleşiyoruz” dedi.

ABD ve Rusya liderleri tartışmalı nükleer programı konusunda İran’ı da uluslararası zorunluluklarına riayet etmesi konusunda uyardı ve “zenginleştirilmiş uranyumun sivil amaçlar için kullanımını en aza indirmesi” çağrısında bulundu.

Füze savunma sistemi konusunda ise iki ülke ABD’nin Avrupa’da bir kalkan kurma planları üzerine devam eden tartışmaları çözmenin yollarını arayacaklarını ifade etti.

Muhabirler basın toplantısı boyunca Obama ve Putin’in birbirlerine gülümsemediklerini ve karşılıklı tavırlarının sert ve gergin olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.