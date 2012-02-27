G20, Avrupa Birliği'nden daha fazla para istedi

T24 - Önde gelen ekonomilerin oluşturduğu G20 grubu, eğer Avrupa dünyanın desteğini istiyorsa, kendi borç krizi ile mücadelede ortaya daha fazla para koyması gerektiğini bildirdi. Bu tutum, Euro Bölgesi için daha büyük bir yardım fonuna muhalefetten vazgeçmesi için Almanya üzerinde baskı oluşturuyor.

G20 ülkelerinden yetkililerin hafta sonunda bir araya geldikleri toplantıya katılan Euro ülkeleri, oluşturdukları yardım fonunun gücünü gelecek ay yeniden değerlendirme sözü verdiler.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, toplantının nihai sonuç bildirgesinde bunun, G20 ülkelerinin IMF'nin krizle mücadele için kullanacağı fona daha fazla para aktarmaları söz konusu olduğunda "önemli bir girdi" olacağını belirttiler.

ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, "IMF'nin Avrupa'da eksik olan güçlü bir koruma duvarının yerini tutamayacağı konusunda geniş bir uzlaşı var ve Avrupa'nın kendi planları daha da netleşmeden IMF yeni adım atamaz" dedi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak, konumunu yumuşatmaya hazır olup olmadığı konusunda birbiriyle çelişen mesajlar veren Almanya, hafta sonunda Euro Bölgesi kurtarma fonunun büyütülmesini desteklemesi için yoğun baskı altında kaldı.

Yunanistan için üzerinde anlaşma sağlanan ikinci yardım paketini bugün parlamentoda görüşecek olan Almanya, borçlu ülkelere sıkı mali disiplin uygulanmasının, ekonomik büyümenin canlandırılması ve piyasa güveninin sağlanması açısından kurtarma fonlarının büyütülmesinden çok daha önemli olduğu görüşünde.