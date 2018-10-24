Obama ve Clintonların evlerinin yakınında el yapımı patlayıcı bulundu

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve son seçimde ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi olan eşi Hillary Clinton’ın New York’taki evlerinin yakınında el yapımı patlayıcı bulundu. Bir diğer eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle’in Washington'daki evine gönderilen şüpheli paket de Gizli Servis tarafından ele geçirildi.

FBI, Gizli Servis ve yerel güvenlik güçlerinin sabah saatlerinde Clintonların evinin yakınında bulunan şüpheli paketin içinde el yapımı patlayıcı olduğu duyuruldu.

ABD başkanları ile ailelerinin korunmasından sorumlu Gizli Servis'ten de Obama'nın Washington'daki konutuna gönderilen şüpheli paketin 'potansiyel patlayıcı cihaz' diye tanımlandığı açıklaması geldi.

Pazartesi günü, finans spekülatörü George Soros'un evinde bulunan patlayıcı cihazın Clinton'ların evlerinin yakınlarında ele geçirilen ile benzer olduğu bildirildi.