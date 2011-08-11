T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

OBAMA VE BERNANKE "KRİZ"İ GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A)

11 Ağustos 2011 13:33

-OBAMA VE BERNANKE "KRİZ"İ GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 11.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama ve Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke dün Beyaz Saray'da biraraya gelerek, Avrupa'nın borç krizi ve ABD'nin ekonomisini değerlendirdiler. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''Obama ve Bernanke'nin görüşmede, ekonomideki toparlanma ve istihdamın görünümünün yanı sıra uzun vadeli bütçe açığının üstesinden gelinmesi dahil mali konuları ve Avrupa'nın finansal krizini ele aldıkları'' belirtildi. Beyaz Saray ve Fed yetkililerine göre, Obama ve Bernanke bu yıl üçüncü kez biraraya geldi.  Obama ve Bernanke daha önce 12 Ocak ve 18 Temmuz'da görüşmüştü. Başkan Obama'nın bu hafta ayrıca iş dünyasının liderleriyle biraraya gelmesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24