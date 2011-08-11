-OBAMA VE BERNANKE "KRİZ"İ GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 11.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama ve Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke dün Beyaz Saray'da biraraya gelerek, Avrupa'nın borç krizi ve ABD'nin ekonomisini değerlendirdiler. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''Obama ve Bernanke'nin görüşmede, ekonomideki toparlanma ve istihdamın görünümünün yanı sıra uzun vadeli bütçe açığının üstesinden gelinmesi dahil mali konuları ve Avrupa'nın finansal krizini ele aldıkları'' belirtildi. Beyaz Saray ve Fed yetkililerine göre, Obama ve Bernanke bu yıl üçüncü kez biraraya geldi. Obama ve Bernanke daha önce 12 Ocak ve 18 Temmuz'da görüşmüştü. Başkan Obama'nın bu hafta ayrıca iş dünyasının liderleriyle biraraya gelmesi bekleniyor.