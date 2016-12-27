Obama ve Abe’den Pearl Harbour’a tarihi ziyaret

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Hawaii'ye hareketinden önce yaptığı açıklamada, Pearl Harbour'u ziyareti sırasında "savaşın korkunçluğu hiçbir zaman tekrarlanmamalı. Geleceğe dönük bu düşüncenin yanı sıra ABD Başkanı Barack Obama ile birlikte Japonya ve ABD arasındaki barışın değerini dile getirmek istiyorum” şeklinde konuştu. Abe, Pearl Harbour'u ziyaret eden ilk Japonya Başbakanı olacak.

Japonya, 7 Aralık 1941 yılında Hawaii Adalarına dahil olan Oahu Adası'ndaki Pearl Harbour Amerikan askerî üssünü ve filosunu hedef alan bir hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda ABD'nin Pasifik Filosu neredeyse tamamen yok edilmiş, Deniz Kuvvetleri mensubu yaklaşık 2 bin 400 kişi yaşamını yitirmiş, bin 100'ü de yaralanmıştı. Bu saldırının ardından ABD, Japonya'ya savaş ilân etmiş, bundan kısa bir süre sonra da Japonya'nın müttefiki olan Almanya ve İtalya ABD'ye savaş açmış, böylelikle ABD resmi olarak İkinci Dünya Savaşı'na girmişti.

Obama ve Abe'nin Pearl Harbour'u ziyaretinde önce liderlerin iki görüşme için biraraya gelmesi bekleniyor. Ardından iki liderin Japonya'nın 75 yıl önceki saldırısında batan ve ABD Deniz Kuvvetlerinden 1177 kişiye mezar olan Arizona adlı savaş gemisinin enkazı üzerine kurulan anıtı ziyaret etmesi planlanıyor.

Abe'nin ziyaret sırasında kurbanları anacağı ancak bu saldırıdan dolayı özür dilemeyeceği tahmin ediliyor. ABD Başkanı Obama da, geçen mayıs ayında Hiroşima ve Nagazaki'yi ziyaret etmiş, ancak bu iki kente 6 Ağustos 1945 tarihinde ABD'nin atom bombası atması yüzünden özür dilememişti.

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AFP/dpa/JD/BK