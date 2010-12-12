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Politika

OBAMA ÜZÜNTÜSÜNÜ BELİRTTİ ANKARA (A.A)

12 Aralık 2010 15:21

-OBAMA ÜZÜNTÜSÜNÜ BELİRTTİ ANKARA (A.A) - 12.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün kendisini arayan ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı telefon görüşmesinde, ''Aramızdaki gündemin suni şekilde değiştirilmesine izin verilmemesi önem taşımaktadır. Kasıtlı dedikodulara dayanan bilgilerin resmi belgelere yansıtılmış olması, kullanılan üslup ve yer verilen iddialar tabii son derece rahatsız edicidir'' ifadesini kullandığı bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Obama'nın dün Erdoğan'ı telefonla aradığı anımsatıldı. Görüşmede, Obama'nın, Wikileaks aracılığıyla sızmış bulunan diplomatik telgraflar hakkında görüşlerini paylaştığı belirtildi. Açıklamaya göre, Obama, telgraflardaki bazı yorumların mevcut ABD yönetim ve diplomatik ekibin görüşlerini yansıtmadığına işaret ederek, ''Bilmenizi isterim ki, ABD-Türkiye ortaklığı dünyadaki en önemli ilişkilerden bir tanesidir. Kökü tarihimizdedir. Gelecek için büyük umutlar taşımaktadır. Ben şahsen de dostluğumuza ve aramızdaki samimi diyaloğa büyük değer veriyorum. Bunun (Wikileaks) yol açtığı zorluklardan dolayı üzüntü duyuyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan ise ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın üzüntü ve özür beyanının takdire şayan bir davranış olduğunu ifade ederek, bu olayın diplomatik ilişkilere zarar vermeyeceğini vurguladı. Erdoğan, şunları kaydetti: ''Aramızdaki gündemin suni şekilde değiştirilmesine izin verilmemesi önem taşımaktadır. Kasıtlı dedikodulara dayanan bilgilerin resmi belgelere yansıtılmış olması, kullanılan üslup ve yer verilen iddialar tabii son derece rahatsız edicidir. Fakat sizlerle birlikte bu süreçte müşterek yapabileceğimiz ne varsa yapmaya hazırız.''  Görüşmede İsrail'de çıkan yangına Türkiye'nin yangın söndürme uçaklarını göndermesi de gündeme geldi. Obama, uçakların gönderilmesinin insani bir jest olmanın ötesinde saygının ve dostluğun da göstergesi olduğunu ifade ederek, bu jestin İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinin hızlandıracağını umduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi için resmi özür ve tazminat talebinin karşılanması gerektiğini belirtti ve görüşmelerin bu yönde sürmesinin yararına vurgu yaptı. Açıklamaya göre, olumlu bir ortamda geçen görüşme her iki liderin iyi yeni yıl temennisiyle son buldu.

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