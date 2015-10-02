Obama üniversiteye saldırısıyla ilgili konuştu: Okullarda meydana gelen şiddet olayları rutine dönüştü

ABD'nin Oregon eyaletindeki Umpqua Üniversitesi'nde en az 13 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili konuşan ABD Başkanı Barack Obama, ABD'de okul kampüslerinde meydana gelen şiddet olaylarının bir rutine dönüştüğünü belirterek, "Hepimiz böyle olaylarda hayatını kaybeden çocukların ailelerine cevap vermeliyiz" dedi.

ABD'de yine bir okul baskını yaşandı ve son bilgilere göre 10 öğrenci hayatını kaybetti. Birçok da yaralının olduğu saldırıyla ilgili konuşan Obama, ülkedeki silahlanmaya dikkat çekti ve olası eleştirilere meydan okudu.

Beyaz Saray basın odasında konuşan Obama, ABD'de okul kampüslerinde meydana gelen şiddet olaylarının bir rutine dönüştüğünü belirtti.



Bu rutinin sona ermesi çağrısı yapan Obama, başkanlık dönemi bitene kadar böyle bir olay için tekrar kürsüye gelmek istemediğini anlatarak, "Fakat başkanlık süresince edindiğim tecrübeye binayen, böyle bir garanti veremem" diye konuştu.



"Zaten siyasallaşmıştır"

ABD kamuoyunda, "bu olayı siyasal bir olaya çevirdiği" yönünde eleştiriler alacağının altını çizen Obama, "Birileri 'Obama bu olayı siyasallaştırdı' diyecek fakat bu olay zaten siyasallaştırılmalıdır" dedi.



Obama, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu olay, hepimizin ortak hayatı ve siyasal yaşamımızla ilgilidir. ABD'li silah sahiplerine özellikle çağrı yapıyorum; ister bu silahı kurallarına uygun şekilde kullanıyor ol, istersen av için, spor için veya kendi aileni korumak için, senin için konuştuğunu iddia eden organizasyonlar seni gerçekten temsil ediyor mu?"



Obama, bu durumun siyasal bir seçenek olduğunu ve ABD'de neredeyse her üç ayda bir tekrar ettiğini belirterek, "Hepimiz böyle olaylarda hayatını kaybeden çocukların ailelerine cevap vermeliyiz" dedi.



Umpqua yüksek okulunda sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi ölmüş, 20'den fazla kişi yaralanmış, saldırgan etkisiz hale getirilmişti.