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Dünya

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı; en az 13 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı

Umpqua Üniversitesi'ne düzenlenen saldırıda saldırganın vurulduğu iddia ediliyor

02 Ekim 2015 00:38

ABD'nin Oregon eyaletindeki Umpqua Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda en az 13 kişinin öldüğü belirtilirken, 20 kişi de yaralandı. 

ABD medyasındaki haberlere göre, Roseburg kentinde yaklaşık 3 bin öğrencinin eğitim gördüğü okulda sabah saatlerinde yaşanan saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin tamamının öğrenci olup olmadığı ise henüz açıklanmadı.

Saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtilirken, saldırganın öldürülüp öldürülmediği ya da nasıl yakalandığına ilişkin bilgi verilmedi.

Saldırıda yaralanan kişilerden bazılarının hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel güvenlik güçleri, okuldan uzak durulması için bölgede yaşayanları uyardı.

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