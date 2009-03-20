Obama Türkiye'den Müslümanlara mesaj verecek

İngiliz The Times gazetesi, ABD Başkanı Obama'nın Türkiye'de, Müslüman dünyasına çok beklenen mesajını vereceğine dikkati çekti



İngiltere'de yayımlanan The Times gazetesi, ABD Başkanı Barack Obama'nın Mart sonunda çıkacağı Avrupa turunu değerlendirirken, "yeni ABD Başkanı'nı bu seyahati sırasında yaşlı Avrupa'nın bilinen sorunlarının beklediği" görüşüne yer verdi.



Obama'nın 4 ülkeyi kapsayacak ve 8 gün sürecek seyahatinin 31 Mart'ta Londra'dan başlayacağına işaret edilen haberde, Başkan'ın burada zengin ve gelişmekte olan 20 ülkenin zirvesinde hazır bulunacağı hatırlatıldı.



Obama'nın daha çok mali sorunların ele alınacağı Londra'dan NATO'nun 60. kuruluş yıl dönümü törenlerinin yapılacağı Strasbourg'a gideceğini duyuran Times, yeni Başkan'ı burada da merkezinde Afganistan'ın bulunduğu, NATO çerçevesinde yaşanan tartışmaların beklediğine dikkati çekti.



Başkan Obama'nın üçüncü durağının Prag olacağını hatırlatan Times gazetesi, Başkan'ın burada ABD ile AB arasında yapılacak zirveye katılacağını kaydetti.



Gazete, gezinin son ayağını oluşturan Türkiye'de ise Başkan Barack Obama'nın Müslüman dünyasına çok beklenen mesajını vereceğine dikkati çekti.



Obama'nın "İslam dünyasına elini uzatma" sözünü verdiği hatırlatılan haberde, bu sözün, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkan Fransa ve Almanya'nın, Türkiye'nin yüzüne kapıyı kapatmalarıyla çeliştiği de belirtildi.



Haberde, geçmişte Başkan George Bush'un yapıcı bir küresel liderlik gösteremediği için eleştirildiği, bugünse, Avrupa'nın aynı türde suçlamalarla karşı karşıya kalma riskinin bulunduğuna dair Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Poul Rasmussen tarafından ortaya atılan görüşe de işaret edildi.