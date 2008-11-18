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Kültür-Sanat

Obama Türkiye'de bestseller oldu!

ABD'nin yeni Başkanı Barack Obama'nın kitaplarına, Türk okuyucular büyük ilgi gösteriyor.

18 Kasım 2008 02:00

Obama'nın kaleme aldığı, Türkçeye de çevrilen "Babamdan Hayaller" ve "Umudun Cesareti" adlı kitaplar, ABD'deki başkanlık seçimi süreci ve ardından 4 Kasım'da Obama'nın başkan seçilmesiyle, kitabevlerinin "En Çok Satanlar" listelerinde yer aldı.

Pegasus yayınlarından çıkan "Babamdan Hayaller" adlı kitapta Barack Obama, hayatını ve özellikle de babasıyla ilgili anılarını anlatıyor.

Yine Pegasus yayınlarından çıkan, "Umudun Cesareti" adlı kitapta ise ABD'nin yeni başkanı, "Amerikan rüyasını yeniden canlandırmak üzerine düşüncelerini" okuyucularla paylaşıyor.

Obama'nın bizzat kaleme aldığı bu kitapların yanı sıra başka yazarların Obama ile ilgili kitaplarına da Türk okuyuculardan yoğun ilgi var. Gazeteci Ahu Özyurt'un Alfa Yayınları'ndan çıkan "Obama-Bir Kusursuz Fırtına" adlı kitap da bu yayınlardan biri.

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