Obama: Türkiye siyasi ve sivil bir deprem atlatıyor

ABD Başkanı Barack Obama, CNN televizyonundan Fareed Zakaria'ya verdiği röportajda Türkiye'ye dair açıklamalarda da bulundu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamu ve ordudaki tasfiye süreçlerini değerlendiren Obama, "Türkiye'nin siyasi ve sivil bir deprem atlattığı şüphesiz bir gerçek. Şimdi yeniden yapılanmak, toparlanmak zorundalar ve bunu nasıl yapacakları önemli" dedi.

Röportajın CNNTürk'te yayınlanan kısa bölümünde Obama, "ABD'nin bu süreçte Türk halkını ne derece desteklediğini göstermek istiyoruz. Her iyi dostun yaptığı gibi dürüst bir şekilde onlara geri bildirimde bulunmak ve attıkları adımların onların uzun vadeli çıkarlarına ya da ortaklığımıza zıt gittiğini düşünüyorsak bunu bildirmek" dedi.

Röportajın tamamı Pazar günü CNN'de yayınlanacak.

ABD Başkanı, IŞİD'e karşı mücadeleye yönelik olarak da Türkiye'nin IŞİD de dahil olmak üzere bölgedeki pek çok güvenlik bağlantılı konuda önemli bir ortak olduğunu söyledi.

Obama, "Türkiye güçlü bir NATO ülkesi olmaya devam ediyor, güvenlik ilişkilerimizde bir düşüş görmedik" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğani Çin'de düzenlenecek olan G-20 zirvesi kapsamında Pazar günü resmi bir görüşme yapacak.

4 Eylül'deki görüşme, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana iki liderin ilk kez yüz yüze görüşmesi olacak.

Obama- Erdoğan görüşmesinde gündeme gelecek olan konulardan biri Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekâtı.

ABD Başkan Yardımcısı 24 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret etmiş, aynı gün ziyaretten birkaç saat önce Türkiye, muhalif Özgür Suriye Ordusu savaşçıları ve ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun da desteğiyle Suriye'de Cerablus'a operasyon başlatmıştı.

Obama'nın ulusal güvenlik danışmanlarından Ben Rhodes, Türkiye'nin Cerablus'u IŞİD'in elinden almak için başlattığı harekâtı desteklediklerini, ancak Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhaliflerin Cerablus'un güneyine inerek Kürt silahlı gücü YPG'yi de içinde barındıran Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) çatışmasını desteklemediklerini söylemişti.

Türkiye'ye YPG'yi hedef almak yerine IŞİD'le mücadeleye odaklanması çağrısını yapmıştı.operasyonların, DAİŞ (IŞİD), PKK ve YPG'nin tehdit olmaktan çıkana dek süreceğini' belirtmişti.

ABD'den PYD ile TSK arasında Suriye'nin kuzeyinde 'çatışmasızlık' anlaşmasına varıldığı yönünde yapılan açıklamalar, Türkiye tarafından yalanlanmıştı.