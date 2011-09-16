Obama, Türkiye İsrail krizine el koydu

T24

Mavi Marmara ile başlayan Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi krize ABD Başkanı el koydu.Barack Obama, gelecek hafta New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde Başbakan Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşecek.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin önemli müttefikleri olan iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi için Başkan Obama devreye girecek.



Görüşme salı günü



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ben Rhodes, gazetecilere açıklamasında, Obama'nın gelecek salı günü Başbakan Erdoğan ile bir görüşme yapacağını bildirdi. Türkiye ile çok yakın ve geniş kapsamlı bir müttefiklik ve çalışma ilişkisi içinde olduklarını, bir dizi çok önemli konuda birlikte çalıştıklarını ifade eden Rhodes, Türkiye'nin Arap Baharı ile alakalı konularda ABD'nin yakın bir ortağı olduğunu kaydetti. Görüşmede gündeme gelecek konular arasında Suriye ve Libya'nın bulunduğunu anlatan Rhodes, "İki liderin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın eylemleriyle ilgili olarak Türklerle derin kaygıları paylaştığımız Suriye'deki olaylar hakkında ve ayrıca Başbakan Erdoğan ve Türklerin, Kaddafi yönetiminin sona ermesi ve demokratik bir Libya'ya geçişe destekte yapıcı ve kritik bir rol oynadığı Libya hakkında konuşmalarını bekliyorum" dedi. Bunun yanında, Türkiye'nin, NATO füze savunma sistemini topraklarında konuşlandırmayı kabul ettiğini de hatırlatan Rhodes, bunun ABD, Türkiye ve NATO arasındaki ittifakın çok önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, görüşmede bu konunun da gözden geçirileceğini bildirdi.





Ortadoğudaki sorunlar



Rhodes, Obama'nın görüşmede ayrıca Ortadoğu ve Arap meselelerini gündeme getireceğini aktardı. Türkiye-İsrail ilişkilerinin de görüşmede ele alınacak konular arasında yer aldığını söyleyen Rhodes, "ABD'nin iki yakın dostu olan Türkiye ve İsrail'i, aralarındaki farklılıkları gidermeleri yolunda çalışmaya çağırdık. Dolayısıyla görüşmede bu hususu da ele alma fırsatına sahip olacağız" diye konuştu.