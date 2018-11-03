Obama: Trump öfke ve korku saçıyor

Eski ABD Başkanı Barack Obama, yaklaşan Kongre ara seçimlerinin öncesinde halefi Donald Trump'ı dışlayıcı bir dil kullanmakla suçladı.

Cuma günü Florida eyaletinin Miami kentinde Demokrat Parti'nin seçim kampanyası etkinliğine katılan Obama, halefini "yalan söylemekle" ve "korku tellallığı yapmakla" suçladı. Makamını devrettiği Trump'ı benimsediği göçmen karşıtı politikadan ötürü eleştiren Obama, Trump'ın sınıra asker göndermesinin "siyasi bir kampanya" olduğunu söyledi. Trump, Meksika üzerinden ABD sınırına ilerlemekte olan binlerce göçmeni uyararak askerlere taş atmaları halinde üzerlerine ateş açılabileceği tehdidinde bulunmuştu.

"Bizlere öfke ve korku salmak için tasarlanmış bir retorikle bizi sürekli olarak bölmeye çalışan teşebbüslerle karşı karşıyayız" diye konuşan Obama, "Florida, dört gün içinde bu davranışı dengeleme şansına sahip olacaksınız" ifadelerini kullandı. Sağduyu mesajı veren Obama, "Bu ülkede şefkatli ve samimi muhafazakarlar olduğunu da biliyorum. Biliyorum ki kendileri, göçmen çocukları sınırda annelerinin kollarından ayırmanın şefkatle uzaktan yakından alakası olmadığına eminlerdir" dedi.

Donald Trump ise Cumhuriyetçi adaylara destek vermek amacıyla Indianapolis'te düzenlenen etkinliğe katıldı. Seçmenlere seslenen Trump, "ailelerinin refahı, çocuklarının ve ülkenin güvenliğini istedikleri takdirde" Cumhuriyetçilere oy vermeleri gerektiğini söyledi.

Kritik gün Salı

ABD'liler Salı günü Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan Kongre'nin üyelerini belirlemek üzere sandığa gidiyor. Şu anda Cumhuriyetçiler her iki kamarada da çoğunluğu elinde bulunduruyor. Birçok ankete göre, şu anda azınlıkta olan Demokratların, Salı günü Temsilciler Meclisi'nde 23 koltuk daha kazanarak çoğunluğu elde etmesi bekleniyor. Bu durumda Demokratlar, Trump yönetimi hakkında soruşturma başlatma ve Trump'ın çıkarmak istediği yasaları durdurma gibi yetkiler elde etmiş olacak.

Senato'da ise durum farklı. Cumhuriyetçilerin Senato'da üstünlüğünü koruyacağı tahmin ediliyor. Bu gerçekleştiği takdirde ABD'li muhafazakarlar, Trump'ın Yüksek Mahkeme için önerdiği isimleri onaylama fırsatına kavuşmuş olacak. ABD Yüksek Mahkemesi'nin yargıçları Başkan tarafından öneriliyor ve bu görevi ömürleri boyunca sürdürüyor.

Başkanlık seçimlerineyse iki yıl var. Trump, Beyaz Saray için ikinci kez aday olmak istediğini açıklamış bulunuyor.

DW,rtr/BÜ,ÖA

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