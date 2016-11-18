Obama: Trump gerektiğinde Rusya'ya karşı durmalı

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya'nın ABD'nin değerlerinden ve uluslararası normlardan sapması durumunda, halefi Donald Trump'ın Rusya'ya karşı durması gerektiğini söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de konuşan Obama, Trump'ın Rusya'ya "basit bir reelpolitikle" yaklaşmayacağını, Rusya'yla yapıcı bir ilişki kurmak için iki ülkenin de çıkarları ve değerlerinin ortaklaştığı noktaları bulacağını umduğunu söyledi.

Obama, Trump'ın NATO'ya bağlı kalacağını bildirmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

Barack Obama bugün Angela Merkel ile görüşmek için Berlin'e gitmişti.

İki müttefik, hem ülkeleri arasındaki hem de AB ile ABD arasındaki işbirliğinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmelerinin ardından yaptıkları açıklamalarda iki lider de konuşmalarında birbirlerinin liderlik vasıflarını övdü.

Obama'nın Berlin'e varmasından önce iki lider, Almanya'daki Wirtschaftswoche ekonomi dergisi için ortak bir makale kaleme almış, küreselleşmeyi ve Trump'ın karşı çıktığı Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) anlaşmasını savunmuştu:

"Küreselleşme öncesi dünyaya dönüş mümkün değildir.

"İşbirliğimizi genişletmeyi ve derinleştirmeyi şirketlerimize, yurttaşlarımıza ve aslında tüm dünya toplumuna borcumuz olarak görüyoruz".

Obama'nın, Cuma günü Peru'ya uçmadan önce İngiltere Başbakanı Theresa May'in yanı sıra Fransa, İtalya ve İspanya'nın da liderleri ile görüşmesi bekleniyor.

Alman basını Obama'nın son ziyaretini melankolik bir tonla işledi, ABD Başkanı ve Almanya Başbakanı arasındaki ilişkinin Obama'nın ardından eskisi gibi yakın olmayabileceğini vurguladı.

Focus Online, bunun Merkel için hüzünlü bir an olduğunu yazarken "Bu, Barack Obama'nın ABD Başkanı olarak yanında bulunduğu son andı. Başbakan'ın Obama'nın halefi Trump ile aynı ilişkiyi kurup kuramayacağı meçhul" ifadelerini kullandı.

Bazı gazeteler ise ziyareti, başta hızlı ilerlemeyen siyasi bir aşk ilişkisinin sonlanmadan önce açtığı son çiçek olarak niteledi.

"Merkel ve Obama: Geç kalan aşk" başlığını kullanan Zeit Online, "Bu birbirine karşıt iki liderin yakınlaşma hikâyesiydi. Kilit faktör, paylaştıkları liberal dünya görüşüydü" diye yazdı.

Tabloid gazetesi Bild'in köşe yazarı Franz Josef Wagner ise Obama'ya bir açık mektup yazdı ve "Elveda etmek benim için güç. Aşkımın bir kelebek gibi pencereden uçması gibi… Obama'dan sonra Trump gelecek ve pencereyi kapatacağım" dedi.