T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Obama suikaste uğrayabilir'

Küba'nın eski lideri Castro, Obama'nın suikaste uğrayabileceğini söyledi.

10 Ağustos 2010 03:00

T24- Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro, ABD Başkanı Barack Obama'nın suikaste uğrayabileceğini söyledi.


Küba Televizyonu'na konuşan Castro muhabirin, "Obama'ya yönelik bir suikast olabilir mi?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Evet, suikast olabilir. Ama bunun şimdi olacağını düşünmüyorum. Yine de Obama dikkatli davranmalı ve herkese güvenmemeli. Saçma ve mantıksız şeyler olabilir. Obama kendine nasıl dikkat edeceğini bilir ve gerekli güvenlik önlemlerini alır. Onu korumak için seçilen insanlar, satın alınamayacak gerçek profesyoneller"


Venezuela-Kolombiya gerilimine de değinen Fidel Castro, Kolombiya'nın Venezuela'ya saldırma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Bir süredir ilişkileri gergin seyreden Kolombiya ve Venezuela'nın devlet başkanlarının bugün biraraya gelmeleri bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24