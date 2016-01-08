Obama: Silah bulundurma ve taşıma hakkını aslında ben de savunuyorum

Silah satışını zorlaştıracak yeni idari kararlar aldığını açıklayan ABD Başkanı Barack Obama, ABD Anayasası'nın parçası olan "silah bulundurmayı ve taşıma hakkını" aslında kendisinin de savunduğunu söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama, ülkede silah sahibi olmayı zorlaştıracak yeni idari kanunları açıklamasının ardından, özellikle Ulusal Silah Birliği tarafından silah alımının tamamen durdurulacağı yönünde oluşturulan gündemi “hayali bir kurgu” olarak değerlendirdi.

Başkan Obama, CNN televizyonunda “ABD’de silahlar” başlığı altında, son günlerde ülkede en çok tartışılan konuların arasında yer alan silah satışlarına ilişkin konuştu.

Silah konusunda sunulan idari kanunların ülkeyi daha güvenli kılmayı amaçladığını ifade eden Obama, Ulusal Silah Birliği dahil bu konuda kendisini eleştiren kesimle yüzleşmeye hazır olduğunu söyledi. Obama, “Fakat tartışmamız deliller ve gerçekler üzerine kurulmalı, ‘Obama elimizden silahlarımızı alıyor’ gibi hayali bir kurgu üzerine değil” dedi.

“Herkesin elinden silahını almaya çalışıyormuşuz gibi bir hava estiriliyor” değerlendirmesinde bulunan Obama, bu konudaki duruşlarının çarptırıldığını dile getirdi.

“Silah bulundurmayı ben de bir hak olarak görüyorum”

Obama, kendisi aleyhine oluşturulan kampanyaya rağmen, ABD Anayasası’nın parçası olan “silah bulundurmayı ve taşıma hakkını” aslında kendisinin de savunduğunu söyledi.

Öte yandan Başkan Obama, bugün New York Times gazetesinde “Silahlar bizim ortak sorumluluğumuzdur” başlığında bir yazı kaleme aldı. Yazısında, silah konusunda yaptığı reformların desteklenmesini isteyen Obama, “Silah reformunu desteklemeyen adayları kendi partimden dahi olsa savunmayacağım ve oy vermeyeceğim” diye yazdı.

Obama, özellikle son günlerde tartışılan silah satışlarına ilişkin yönetimin atacağı adımlar hakkında Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenlemiş, konuşmasında Newton kasabasında Sandy Hook İlkokulu’nda yaşanan saldırıdan bahsederken gözyaşlarını tutamamıştı.

Başkan Obama, hizmet süresinin son yılı olan 2016’nın ilk işi olarak silah alımlarında sabıka kaydı kontrolü başta olmak üzere, silah satışını ve alımını zorlaştıracak idari kararlar almıştı.

ABD’nin en güçlü lobilerinden silah lobisi, bağışlara dayalı seçimlerden dolayı birçok siyasetçiyi etkisi altına alarak Başkana rağmen güçlü bir şekilde kalabiliyor.

Silahlı Şiddet Arşivi’nin verilerine göre, 2015’te silahların ateşlendiği 52.000’den fazla olay meydana geldi. Bu vakalarda 13.312 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 27.000 kişi yaralandı, “kitlesel saldırı” olarak tanımlanan en az 4 kişinin vurulduğu 330 saldırı gerçekleşti.

ABD Anayasası’nda 15 Aralık 1791’de ABD Haklar Bildirgesi ile benimsenen İkinci Düzenleme, kişilerin silah bulundurma ve taşıma hakkını koruyor.