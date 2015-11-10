Obama, seçimlerden 8 gün sonra Davutoğlu'nu telefonla tebrik etti

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu arayarak, 1 Kasım'da gerçekleştirilen seçimler için tebrik ettiği duyuruldu. Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Tolga Tanış, 8 Kasım tarihli yazısında, 8 gün önce gerçekleştirilen seçimler sonrasında "ABD yönetiminden hiçbir yetkilinin Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu arayıp tebrik etmediğini" yazmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Barack Obama, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu arayarak 26. Dönem Milletvekili seçimi sonuçları dolayısıyla tebriklerini iletti. Başbakanlık'tan, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak, 26. Dönem Milletvekili seçimi sonuçları dolayısıyla tebriklerini ilettiği, Davutoğlu'nun seçim sürecinde gösterdiği liderliği ve seçimlerin başarıyla gerçekleştirilmesini takdirle karşıladığını ifade ettiği bildirildi.