T24 LogoT24 Logo
Gündem

Obama, seçimlerden 8 gün sonra Davutoğlu'nu telefonla tebrik etti

Washington yönetiminin seçim sonrası Ankara'yı aramadığı, Tolga Tanış tarafından duyurulmuştu

10 Kasım 2015 02:17

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu arayarak, 1 Kasım'da gerçekleştirilen seçimler için tebrik ettiği duyuruldu. Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Tolga Tanış, 8 Kasım tarihli yazısında, 8 gün önce gerçekleştirilen seçimler sonrasında "ABD yönetiminden hiçbir yetkilinin Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu arayıp tebrik etmediğini" yazmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Barack Obama, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu arayarak 26. Dönem Milletvekili seçimi sonuçları dolayısıyla tebriklerini iletti. Başbakanlık'tan, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak, 26. Dönem Milletvekili seçimi sonuçları dolayısıyla tebriklerini ilettiği, Davutoğlu'nun seçim sürecinde gösterdiği liderliği ve seçimlerin başarıyla gerçekleştirilmesini takdirle karşıladığını ifade ettiği bildirildi. 

ETİKETLER

ahmet davutoğlubarack obamatebrik telefonu1 kasımseçimler

İlgili Haberler

Hürriyet Washington Temsilcisi: ABD yönetiminden hiç kimse Davutoğlu'nu arayıp tebrik etmedi

"2011 seçiminden 2 gün sonra Obama Erdoğan’a telefon etmişti..."

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24