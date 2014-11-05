Obama sandıkta kaybetti



Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti 7 koltuğu kazanarak çoğunluğu garantiledi. Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu korumayı başardı.

Buna göre Iowa'da Senato temsilciliği için verilen yarışı Cumhuriyetçi Parti adayı Joni Ernst kazandı. Demokratlar Kuzey Karolina'da da senatörlük koltuğunu Cumhuriyetçilere kaptırdı. Colorado, Montana, Arkansas, Batı Virginia ve Güney Dakota senatörlük koltuğunun el değiştirdiği diğer eyaletler oldu.

'Halkın Obama'ya kestiği fatura'

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komite Başkanı Reince Priebus, seçim zaferini, "halkın Başkan Barack Obama'ya politikalarından ötürü kestiği fatura" olarak niteledi. Priebus, Cumhuriyetçiler ülkenin rotasını değiştirme imkânı elde ettiler. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi ve Senato Amerikan halkına kulak vermeye hazır. Umarız Başkan Barack Obama da bunu yapar" dedi.

İstihdamın arttırılmasına ağırlık vereceklerini belirten Priebus, bütçe açığını azaltırken enerji sektörünü öne çıkaracaklarını kaydetti. Priebus, iç güvenliği vaatleri arasında saydı.