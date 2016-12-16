Obama, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiası için harekete geçiyor

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya'nın ABD Başkanlık seçimleri kampanyasına müdahale ettiği iddiları üzerine harekete geçileceğini açıkladı, ancak detay vermedi.

ABD merkezli radyo istasyonu NPR'ye yaptığı açıklamada Obama, "Harekete geçmeliyiz ve geçeceğiz" dedi.

Rusya, Demokrat Parti'nin ve partinin seçimlerdeki adayı Hillary Clinton'ın üst düzey yardımcısının e-postalarını hacklemekle suçlanıyor. Kremlin iddiaları yalanlıyor.

ABD Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump da iddiların "gülünç" olduğunu söyledi ve siyasi gerekçelere dayandığını öne sürdü.

İstihbarat ajansları, Kremlin'e bağlı Rus hackerların saldırıların ardında olduklarına ilişkin ellerinde güçlü kanıtlar olduğunu söylüyorlar.

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Dün, bir Beyaz Saray sözcüsü yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siber saldırılarda parmağının olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Obama "Yabancı bir hükümet seçimlerimizi etkilemeye çalıştığında, kendi seçtiğimiz bir zamanda ve yerde harekete geçmemiz gerektiği ve geçeceğimiz gerçeği şüphe götürmez" dedi.

Obama "Bunların bazıları kamuyla paylaşılabilir. Bazıları paylaşılmayabilir" ifadelerini de kullandı.

Obama, Putin'le bu konuyu konuştuğunu da ekledi.

Obama 20 Ocak'ta görevden ayrılmaya hazırlanırken, ABD'nin bu konuda hangi adımları atacağı belirsiz

E-postaların açığa çıkması, seçim kampanyası sırasında Demokrat Parti'yi zor duruma düşürmüştü.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Rusya'nın amacının seçimleri Trump'ın lehine çevirmek olduğunu açıkladı, ancak herhangi bir kanıt göstermedi.

Trump, Putin'e olan hayranlığını dile getirmekten kaçınmamıştı ve Dışişleri Bakanlığı'na Moskova ile yakın ilişkileri olan Rex Tillerson'ı aday göstermişti.

Trump Demokratların, "seçim yenilgisinin utancını saklamak için Rusya'nın seçimlerde parmağı olduğu iddiasını uydurduklarını" savunuyor.

Trump dün sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eğer Rusya, ya da başka bir kurum hackliyorduysa, neden Beyaz Saray harekete geçmek için bu kadar bekledi? Neden ancak Hillary kaybettikten sonra şikayet ettiler?" dedi.

Ancak Obama yönetimi, seçimlerin yapıldığı Kasım ayından bir ay önce de Rusya'yı hacklemeden sorumlu tutmuştu.