Obama: Rusya'nın Esad'a destek vermesi stratejik bir hata

Moskova’nın Suriye’de Esad rejimine destek amacıyla askeri varlığını arttırmasıyla ilgili ABD Başkanı Barack Obama ilk kez konuştu. ABD Başkanı, “Rusya’ya, başarısızlığa mahkûm bir stratejiye yatırım yapmaya devam edemeyeceklerini söylemeyi sürdüreceğiz” dedi.

ABD’nin Maryland eyaletindeki bir askeri üste konuşan ABD Başkanı Barack Obama, Rusya’nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a destek verme stratejisinin ‘büyük bir hata’ olduğunu söyledi. Rusya ile aşırılık yanlılarıyla mücadele ve terör örgütü IŞİD’in görüşlerinin çok tehlikeli olduğu noktalarında aynı fikri paylaştığını dile getiren Obama, şöyle konuştu: “Ukrayna gibi konulardaki ihtilaflarımıza rağmen bu alanda, Rusya ile çıkarlar birleşebilir. Ancak Rusya, geleneksel partneri Esad’ın desteklemeye değecek biri olduğuna inanıyor. Benim ve ABD’nin bakışı ise Esad’ın orada bulunduğu müddetçe Suriye halkının birçoğunu yabancılaştırdığı ve barışçıl bir ateşkes ve siyasi uzlaşıya ulaşmanın mümkün olmadığı.”

Esad anlaşılan endişeli

Rusya’nın yıllardır Esad’a finansal destekte bulunduğuna ve silah sattığına dikkati çeken Obama, Esad’ı desteklememesi yönünde 4-5 yıl önce uyardığı Rusya Devlet Başkanı Putin’in kendisini dinlememesinin durumu daha da kötüleştirdiğini kaydetti. Obama, “Şimdi de Esad’ın Rus ekipmanı ve danışmanlarını davet edecek kadar endişeli olduğu görülüyor. Bu bizim, Irak ve Suriye’de IŞİD’e baskı yönündeki ana stratejimizi değiştirmeyecek ama Rusya’ya, başarısızlığa mahkûm bir stratejiye yatırım yapmaya devam edemeyeceklerini söylemeyi sürdüreceğiz. Rusya bizimle ve koalisyonla çalışmayı isterse, o zaman, Esad’ın gittiği, ılımlı, laik ve kapsayıcı güçlerin yeni bir koalisyonun bir araya geldiği ve ülkede düzenin kurulduğu bir siyasi çözüm ihtimali olur. Bizim amacımız bu” diye konuştu.

“Parçalanan her ülkeyi işgal etmek dışında düzeni sağlamanın tek yolunun siyasi müzakereler ve çözümden geçtiğini” dile getiren Obama, şunları söyledi: “Bu, Rusların, daha akıllı davranmaya başlamaları gereken nokta. Çünkü onlar IŞİD tarafından bizden çok daha fazla tehdit edildiler. Ülkelerinde, tarihsel olarak birçok soruna neden olan büyük çaplı Müslüman nüfusa sahipler ve Esad’a yatırım yapma yönündeki şu andaki stratejileri bence büyük bir hata.”

Fox News: Rusya ile İran plan yaptılar

ABD’de Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen Fox News, Batılı istihbarat kuruluşlarına dayandırdığı haberinde İran Devrim Muhafızları’nın özel birimi Kudüs Gücü komutanı General Kasım Süleymani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen temmuzda Moskova’da gizli bir toplantı yaptığını ileri sürdü. Yayın kuruluşu, Suriye’de ortak bir askeri planın ele alındığı bu toplantının ardından Rusya’nın bu ülkedeki askeri varlığının hızla arttığını kaydetti. Fox News’e konuşan bir istihbarat yetkilisi, “Ruslar sadece danışmanlık yapmıyor, Suriye’deki savaşı yürütüyorlar” dedi. Rus askeri yığınağını izleyen istihbarat yetkilileri, bazıları Kırım ve Ukrayna’ya gönderilen özel kuvvetlerle aynı kıyafeti taşıyan 1000’den fazla Rus askeri personeli gördüklerini söyledi.

Steinmeier: Siyasi çözüm zamanı geldi

Suriyeli on binlerce mültecinin akın ettiği Almanya’nın Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, New York Times gazetesi için yazdığı makalede Suriye’de siyasi bir çözüm bulmanın zamanı geldiğini söyledi. ‘Suriye kilidini kırmak’ başlıklı yazısında Steinmeier, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın bir fırsat oluşturduğunu belirterek şöyle devam etti: “Ancak Suriye’de ilerleme fırsatının kaçtığına dair endişe verici işaretler var: Rusya’nın Suriye ordusuna devam eden desteğine dair haberler; İran’ın Esad’a koşulsuz desteği, komşu ülkelerden gelen barış görüşmesi için ön şartlar. Eğer bu tarihi fırsat kaçarsa bu dünya için affedilemez olur. Ve askeri çözümde ısrar etmek ahmaklık olur. Tarafları müzakere masasına getirecek yol bulunmalı. Bu, bölgesel aktörler Suudi Arabistan, Türkiye ve tabii İran ile hazırlık görüşmelerini kapsamalı.”

‘Esad ile müzakere yapmak gerekiyor’

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Garcia Margallo, “İran, Türkiye, Rusya gibi bölgedeki çok önemli ülkeler ikna edilip, Esad ile müzakere masasına oturmak gerekiyor” dedi. İspanyol televizyonu 13’te bir programa katılan Margallo, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile müzakere etmeye başlamak için görüşmeler yaptığını açıkladı. Margallo, “Ben de Esad’ı hiç sevmiyorum ama gelinen durumda onunla müzakere etmekten başka çare yok” dedi. Margallo, “İlk olarak ateşkes ilan edilecek. Daha sonra Suriye’deki IŞİD ve el Nusra grubuna bağlı teröristler ayıklanacak. Teröristlerin orada olmasını hiçbir ülke istemiyor. Ve nihayetinde ülkede demokrasiye geçiş dönemi başlatılacak. Hemen bir seçim yapılamaz çünkü bu Esad’a yarar. Esad’ı, Suriye’deki çözümün bir parçası olamayacağına ikna etmek gerekiyor” diye konuştu.