Obama: Putin'in dahi olduğunu söyleyenler yanıldı

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım'ı ilhak ederek "stratejik bir hata" yaptığını ve bunun çok "çok da akıllı bir hareket" olmadığını söyledi.

Obama, Rusya'daki ekonomik krizin, Putin'in "dahi" olduğunu düşünenleri yanılttığını savundu.

ABD Başkanı, uluslararası yaptırımların Rus ekonomisini özellikle petrol fiyatlarındaki değişikliklere karşı hassas hale getirdiğini kaydetti.

Obama, NPR radyosuna demecinde, İran büyükelçiliklerini yeniden açabilecekleri ihtimalini da dışlamadı, "Asla, asla demem ama bu tür şeyleri aşama aşama olmalı" dedi.

'iPad'e dayalı ekonomi'

Barack Obama, mülakatta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini gölgede bıraktığını düşünen siyasi karşıtlarını eleştirdi.

Obama şunları söyledi:

"Üç-dört ay önce Washington'daki herkes Devlet Başkanı Putin'in bir dahi olduğunu, hepimizi alt ettiğini, zorbalıkla, bir strateji oluşturarak Rusya'nın gücünü artırdığını düşünüyordu. Ama bugün en azından Rusya'nın dışındaki bazı insanların Putin'in yaptıklarını çok da akıllıca bulmadıklarını düşünüyorum."

ABD Başkanı yaptırımların Rus ekonomisini petrol fiyatlarındaki "kaçınılmaz" istikrarsızlıklar karşısında hassas hale getirdiğini, bunun da "muazzam zorluklar" yarattığını kaydetti.

Obama "Rusya karşısındaki en büyük avantajımız dinamik, canlı bir ekonomimiz var. Rusya'nın yok. Petrole bağımlılar. Biz petrole bağımlıyız, iPad'lere bağımlıyız, filmlere bağımlıyız, gerisini siz sayın" dedi.

Rusya, tartışmalı bir referandumun sonunda Mart'ta Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı ilhak etmişti. Moskova'nın bu adımı, Rusya yanlısı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesinden birkaç hafta sonra gelmişti.

İlhaktan sonra Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve bazı başka ülkeler Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı.

Bu süre içinde Rus parası dolar karşısında yarı yarıya değer kaybetti.