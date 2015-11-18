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Dünya

Obama-Putin görüşmesinde kareye giren esrarengiz kişi Beyaz Saray çalışanı çıktı

Özel asistan Dunkin Teater'ın, liderlerin dudaklarının okunmasını engellemeye çalıştığı açıklandı

18 Kasım 2015 02:45

ABD Başkanı Barack Obama ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Antalya'daki G-20 zirvesindeki son görüşmesinde liderlerin çevresinde dolaşan ve kayıt yapan kameraya bakarak ileri geri yürüyen kişinin Beyaz Saray özel asistanlarından Duncan Teater olduğu açıklandı.

Hürriyet'İn haberine göre, G-20 toplantılarının yapıldığı otelin lobisinde Obama ve Putin görüşürken, lobideki bir kişi kameraya bakarak iki lidere doğru, geri geri yürüyüp yaklaştı. Sonra durup kameraya bakmaya devam etti. Bu görüntüler sosyal medyada çok tartışıldı. Bazı yorumcular esrarengiz şahsın Obama ve Putin'i "çaktırmadan dinlemeye çalıştığını" iddia etti. Başkalarına göre adam arkasına Obama ve Putin'i alıp "selfie" çekecekti fakat kameranın başka yöne dönmediğini görünce bundan vazgeçmişti.

Bu tezler sonunda yalanlandı. Aslında bu şahıs, Beyaz Saray'da özel asistan olarak görev yapan, heyetin kıdemli üyelerinden Duncan Teater'dan başkası değildi. Teater, Obama-Putin özel görüşmesi sırasında Rus televizyonunun görüntü aldığını görünce araya girip liderlerin dudaklarının okunmasını engellemeye çalışmıştı. Ama yanlış yerde durduğu için bunu başaramamıştı.

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