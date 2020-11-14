Obama: Putin, fiziksel olarak göze çarpmayan biriydi

T24 Dış Haberler

ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama, Rusya lideri Vladimir Putin'i "çetin" ancak "fiziksel olarak göze çarpmayan biri" olarak nitelendirdi.

New York Times'ın aktardığına göre Obama, yeni anı kitabı "A Promised Land"de Putin'i eskiden Chicago'nun yönetiminde söz sahibi olan çete patronlarıyla kıyasladı.

1.85 metre uzunluğundaki Obama, 1.70'lik Putin hakkında, "Fiziksel açından baktığınızda pek göze çarpmıyordu" yazdı.

Obama, Putin ile yaptıkları bir görüşmede Rusya'nın Washington'a yaptığı siber saldırıları gündeme getirdiğini ve bunun üzerine birbirlerine "ölüm bakışı" attıklarını ifade etti.

2019 yılında Putin verdiği bir söyleşide Obama'yı verdiği sözleri tutmamakla suçlamıştı.

Obaman'nın 768 sayfalık kitabı salı günü raflardaki yerini alacak.