Obama nisanda Almanya'ya geliyor



ABD Başkanı Barack Obama 2016 yılının nisan ayında Almanya'ya resmi ziyarette bulunacak. Obama, Başbakan Angela Merkel ile birlikte Hannover'deki dünyanın en büyük sanayi fuarının açılışını yapacak. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Barack Obama'nın, bu yıl ABD'nin partner ülkesi olduğu dünyanın en büyük yatırım malları fuarına katılan ilk ABD Başkanı olacağı ve ziyaret sırasında tartışmalı Atlantik Aşırı Serbest Ticaret Anlaşması'nın (TTIP) propagandasını yapacağı belirtildi.

2013 yılındaki Almanya ziyareti sırasında Berlin'in tarihi ‘Brandenburger Tor' meydanında bir konuşma yapan ABD Başkanı 2015'te de Almanya'nın dönem başkanlığını yaptığı, önde gelen yedi sanayi ülkesi arasındaki Elmau zirvesi için Almanya'ya gelmişti. İkinci dönem başkanlığının sonuna yaklaşan Obama 2017 yılının ilk ayında Beyaz Saray'dan ayrılacak.

Barack Obama'nın beşinci Almanya ziyaretinde Avrupa Birliği ile ABD arasındaki serbest ticaret anlaşması önemli yer tutacak. Beyaz Saray'ın ziyaretle ilgili açıklamasında Başkan Obama'nın serbest ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanmasına çalışacağı belirtildi.

Dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesinin kurulması Barack Obama'nın en önemli hedefleri arasında yer alıyor. Görüşmeler 2013 yılında başlatılmıştı. Özel sektör ticaret anlaşmasıyla gümrüklerin kaldırılıp sanayi normlarının eşitlenmesini umarken okyanusun her iki yakasında da anlaşmayla ilgili endişelerin dağıtılması mümkün olmadı. Sosyal, çevre ve tüketici standartlarının anlaşmaya feda edileceği gerekçesiyle 10 Ekim'de Berlin'de düzenlenen TTIP'ı protesto gösterisine 250 bin kişi katılmıştı. TTIP karşıtları anlaşmanın çok uluslu holdinglere yarayacağını, yerel üretici ile demokratik kurumların ise TTIP'ten zarar göreceğini savunuyorlar.

Barack Obama'nın nisan ayındaki Almanya ziyaretiyle ilgili olarak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ‘Amerikalılar ile Almanlar arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin önemine vurgu yapılacağı' kaydedildi. Almanya hükümeti, Başkan'ın ziyaretine dair açıklama yapmadı.