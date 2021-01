Obama'nın kaleme aldığı A Promised Land, çıktığı günde satış rekoru kırdı

ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama'nın A Promised Land isimli kitabı ABD ve Kanada'da ilk 24 saatinde 890 bine yakın sattı. Obama'nın başkanlık sürecindeki anılarını aktardığı kitap modern tarihin en çok satan başkanlık anısı kitabı oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Obama'nın kaleme aldığı A Promised Land isimli kitabın satışları Penguin Random House yayınevi için rekor kırdı.

Barack Obama'nın rekoruna en yakın Beyaz Saray'dan çıkan anı kitabı, eski First Lady Michelle Obama'nın Becoming kitabıydı. Becoming ilk gününde 725 bin satmıştı.

