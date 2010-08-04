Obama: Nihayet kontrol altında

T24- ABD Başkanı'nın, çevre felaketine neden olan Meksika Körfezi'nden petrol kuyusunun tamamen kapatılmasına yaptığı yorum: Nihayet...



Başkanı Barack Obama, Meksika Körfezi'nde aylardır sızıntıya yol açan petrol kuyusunun kapatılması çalışmalarında başarıya ulaşıldığı haberleriyle ilgili olarak, "sorunun nihayet kontrol altına alındığını" söyledi..



Obama, "sızıntı ile uzun süren mücadelede nihayet sona yaklaşıldığını" belirtti.



BP firması, kuyuya basılan koyu akışkan malzemenin işe yaradığını, bunun, kuyuyu 'tamamen öldürme' işlemlerinin başarılı olduğunu gösterdiğini açıklamıştı.











İlerleyen aşamada kuyuya çimento basılması ve tamamen örtülmesi konusunda karar verilecek.