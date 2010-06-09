Obama-Netanyahu görüşmesi ay sonunda

T24- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Barack Obama ile ertelenen görüşmesinin ay sonunda gerçekleşmesi bekleniyor. Jewish Telegraphic ajansının haberine göre, Netanyahu 28-29 Haziran tarihlerinde ABD'nin başkentinde olacak.





İsrail'in ABD'deki Büyükelçisi Michael Oren de bir süre önce görüşmenin pek yakında gerçekleştirileceğini belirtmişti.





Netanyahu, geçen hafta Kanada'ya yaptığı ziyaretin ardından Başkan Barack Obama ile görüşmek üzere Washington'a geçecekti. İsrail donanmasının Gazze yardım gemilerine yaptığı, 9 Türk'ün ölümüyle sonuçlanan gemi baskınından sonra Netanyahu, Amerika'ya gitmeden İsrail'e geri dönmüştü.





Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Obama ile görüşmek üzere Washington'da bulunuyor.