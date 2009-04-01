Obama, muhalefetle ayrı ayrı görüşecek

ABD Başkanı Barack Obama’nın Türkiye’yi ziyaret programına daha önceki Amerikan başkanlarının aksine muhalefet liderleri CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’le görüşme de kondu.



Programı hazırlayan ABD Büyükelçiliği ekibi, Obama’nın Meclis’e ziyareti sırasında, TBMM’de grubu bulunan üç muhalefet lideri ile görüşmeyi de planladı. Obama’nın üç muhalefet liderini tanışma amacıyla birlikte kabul etmesi önerisi, TBMM Başkanlığı’na iletildi. MHP Lideri Bahçeli, görüşmenin diğer siyasi parti liderleriyle birlikte yapılması talebi nedeniyle kabul etmedi. DTP ise olumlu görüş bildirdi.



Bunun üzerine Meclis Danışma Kurulu’nun dünkü toplantısında Obama’nın üç muhalefet lideriyle ayrı ayrı görüşmesi programa alındı. TBMM Başkanı Köksal Toptan, Obama’nın üç liderle görüşmesi için kendi odasını tahsis edeceğini ve liderlerin verilecek zamana uymaları halinde birbirini beklemeden dakik biçimde görüşebileceklerini söyledi.



Meclis’te 45 dakika konuşacak



Obama’nın TBMM’de kalış süresi ile ilgili ayrıntılar da belli oldu. 15 dakika TBMM Başkanı Köksal Toptan ile görüşecek olan Obama, Genel Kurul’da 45 dakikalık bir konuşma yapacak. Obama’nın konuşması için Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının yanı sıra Ankara’daki diplomatlar ve üst düzey bürokratlar da davet edildi. Obama, Meclis’te iki saat kalacak.



Baykal: Obama tanışmak istiyor



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, dünkü basın toplantısında bir soru üzerine "Obama’nın bizlerle görüşmek istediğini öğrendim. Meclis’te bir tanışma fırsatımız olacak. Bu konuyla ilgili planlamalar devam ediyor" dedi. Baykal, toplu görüşme önerisinin anımsatılması üzerine, "Ben böyle üçlü bir görüşme şeklinde algılamadım" karşılığını verdi.