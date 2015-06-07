Obama Merkel ile bir araya geldi



G7 Zirvesi için Almanya'ya gelen ABD Başkanı Barack Obama Rusya'nın Ukrayna politikalarını eleştirdi. Obama G7 Zirvesi'nde diğer liderlerle "Rusya'nın Ukrayna'da sergilediği saldırgan tavrı da ele alacaklarını vurguladı.

Almanya'nın ABD'nin çok yakın partneri olduğunu vurgulayan Obama, "Her konuda Başbakan Merkel'in gösterdiği ortaklık ve yönetim becerisine müteşekkiriz" şeklinde konuştu. ABD Başkanı, terörle mücadele ve Avrupa'nın güç ve refahının devamı gibi ortak amaçları olduğunu kaydetti.

Almanlara kısa ve öz bir mesajı olduğunu belirten Obama "Avrupa'da ve tüm dünyada beraberiz ve ayrılmaz ortaklarız" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise "bazı fikir ayrılıklarına rağmen" ABD'nin Almanya'nın çok önemli bir partneri olduğunu ve her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda yakın bir işbirliği sürdürdüklerini belirtti. Merkel burada belirleyici olanın ise ortak değerler olduğuna dikkat çekti.

Bir süre önce gündeme gelen ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) Avrupa'daki dinleme faaliyetlerinde BND'yi kullandığı iddiaları geniş yankılara neden olmuştu.

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada, Japonya devlet ve hükümet başkanlarından oluşan G7 grubunun Garmisch-Partenkirchen'deki iki günlük zirvesi öğleden sonra başlayacak.