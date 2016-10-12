Obama Mars’a insan göndermekte kararlı

ABD Başkanı Barack Obama, 2030 yılına kadar Mars'a insan gönderme hedefini gerçekleştirebilmek için özel firmalarla işbirliği yaptıklarını kaydetti.

CNN için kaleme aldığı yazısında Obama, ilk adım olarak kamu ve devlet işletmelerinin uzaydaki uzun vadeli misyonlar için astronotların kalabileceği yaşam alanları geliştirilmesinde işbirliği yapabileceğini ifade etti.

Obama, yayınladığı bildiride, Dünya yörüngesi dışındaki bu misyonların, insanların Dünya'dan uzakta nasıl yaşayabildiklerini öğreteceğini belirtti. ABD Başkanı, bu bilginin Mars'a uzun yolculuklar için zorunlu olduğunu söyledi ve özel işletmelerin 2 yıl içinde ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot göndereceğini de belirtti.

225 milyon kilometrelik yolculuk

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Ağustos ayında aralarında Boeing ve Lockheed Martin'in de bulunduğu altı işletmenin, habitatların geliştirilmesi çalışmasına katılacağını bildirmişti. Bu proje, astronotların uzaydaki uzun vadeli misyonlar ya da daha sonra başka bir gezegende konaklayabileceği yaşam alanlarını kapsıyor.

Mars'a gidebilmek için "uzun bir sıçrayış" gerektiğini kaydeden Obama, Ay'a ilk ayak basan insan olan Neil Armstrong'un "Bir insan için küçük ama insanlık için büyük bir adım" sözüne atıfta bulundu.

225 milyon kilometre uzaklıktaki gezegene yolculuk ve daha sonra insanların orada yaşayabilmesi büyük bir teknik ve mali çaba gerektiriyor.

NASA, şu anda uzayın insanlı misyonlarla araştırılması kapsamında Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) taşıyıcı roketleri ve Ay, Mars ve asteroitlere insanlı uçuşlar için Orion uzay gemisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

89 bin euroya Mars'a

ABD'li girişimci ve SpaceX şefi Elon Musk, Eylül ayı sonunda Mars'ta bir şehir kurma planlarını kamuoyuna tanıtmıştı. İlgilenenler devasa uzay gemileriyle, 89 bin euro ödeyerek Kızıl Gezegen'e gidebilecek.

Musk, ilk Mars gemisinin 2024 yılında kalkıp bir sonraki yıl gezegene varmasının hedeflendiğini söylemişti. Misyona hazırlık amacıyla 2018'de Mars'a insansız Dragon kapsülünün gönderilmesi planlanıyor. SpaceX'ten henüz, Obama'nın planlarına yönelik bir açıklama gelmedi.

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AFP, BS/GA