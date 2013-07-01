Obama, Mandela'nın kaldığı hapishaneye gitti

ABD Başkanı Barack Obama, Güney Afrika'yı ziyareti kapsamında eski Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın 17 yıl hapis yattığı Robben Adası'na gitti. Güney Afrika'daki ırk ayrımına dayalı Apartheid rejimiyle mücadelenin simgesi olan Mandela'nın hapis yattığı adayı ailesiyle birlikte gezen Obama kızlarına, "Çocuklar bilmediğiniz bir şey var ki, o da şiddet içermeyen ilk siyasi ayaklanma burada çıktı. Çünkü Mahatma Gandi de burada, Güney Afrika'da avukatlık yapmıştı" dedi. Obama, Mandela'nın yıllarını geçirdiği cezaevinin B Bölümü'nün 5 numaralı hücresinde birkaç dakika incelemede bulundu.