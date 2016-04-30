Obama: Lisede haylaz bir öğrenciydim

ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'a giden gazetecilik öğrencilerin sorularına yanıt veren Obama, lisede “haylaz” bir öğrenci olduğunu söyledi.

NTV'de yer alan habere göre, Başkan Obama, Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest’ın ABD genelindeki üniversite ve kolejlerde gazetecilik okuyan öğrenciler için Beyaz Saray’da ilk kez düzenlenen soru-cevap etkinliğine sürpriz şekilde katıldı.



Günlük basın brifinginin yapıldığı salona girerek öğrencileri şaşırtan Obama, geleceğin gazeteci adaylarının sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine lisedeyken “haylaz” bir öğrenci olduğunu ifade eden Obama, “Benim haylaz bir öğrenci olmamın aksine, sizler çok başarılı ve yüksek puan alan öğrencilersiniz” dedi.



Kendisi ve Basın Sözcüsü Earnest’a zaman zaman basın tarafından “insafsızca” davranıldığı ancak bunun ABD’yi diğer ülkelerden ayıran bir özellik olduğunu belirten Başkan Obama, “Bazen Josh ve ben, basın mensuplarıyla fikir ayrılığına sahip oluruz, eleştiriliyoruz ve yanlış anlaşılıyoruz ancak aslına bakarsanız bizi birçok ülkeden ayrı kılan da liderlerimizi sıkıştıran, dürten ve hesap soran inanılmaz bir özgür basına sahip olmamızdır” diye konuştu.



Öğrencilere seslenen Obama, “Sizler, gazeteciliği seçenler, önemli bir role sahip olacaksınız. Birçoğunuzun (gazeteciliği) seçeceğinizi ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.