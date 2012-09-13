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Dünya

Obama Libya'ya iki savaş gemisi gönderdi

ABD Büyükelçisi Christopher Stevens ve 3 diplomatın öldürülmesi sonrasında Pentagon Libya açıklarına iki savaş gemisi gönderdi

13 Eylül 2012 13:11

Libya'da ABD Konsolosluğu'na düzenlenen saldırıda 4 ABD'li diplomatın öldürülmesinin ardından Obama yönetimi, Libya açıklarına iki savaş gemisi gönderdi. ABD'li 50 terör uzmanı da, Libya'ya ulaştı.
 
Libya'nın Bingazi kentinde 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde, ABD Konsolosluğu'na düzenlenen silahlı saldırıda ABD Büyükelçisi Christopher Stevens ve 3 diplomatın öldürülmesi sonrasında Pentagon Libya açıklarına iki savaş gemisi gönderdi.

Uluslararası haber ajansı AP'nin, ABD Savunma Bakanlığı'na yakın yetkililere dayandırdığı habere göre, konsolosluk saldırısı sonrasında savaş gemisi "USS Laboon"un Libya açıklarına konuşlandığı, bölgeye yönlendirilen "USS McFaul"un ise birkaç gün içinde Libya açıklarında olacağı belirtildi.


Obama'nın talimatı beklenecek


Tomahawk füzeleri taşıyan gemilerin "özel" bir görevle bölgede bulunmadığı ancak ABD Başkanı Barack Obama tarafından talimatı verilecek olası bir misyonu yerine getirmede kullanılacağı ileri sürüldü.

Pentagon sözcüsü George Little da, ''Savaş gemilerinin hareketlilikleriyle ilgili yorum yapmayacağını, ancak ABD'nin belirli durumlarda oluşabilecek ihtimallere karşı tedbir amaçlı adımlara düzenli şekilde başvurduğunu söyledi.


50 terör uzmanı Libya'da


Bingazi'deki saldırı sonrasında ABD Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 50 terör uzmanının, ABD vatandaşlarını korumak için Libya'ya gönderildiği iddia edildi. 50 terör uzmanının, ABD vatandaşlarını olası saldırılardan koruyacağı belirtildi.

ABD istihbarat birimleri, Libya'nın Bingazi kentindeki ABD Konsolosluğu'na yapılan saldırının önceden planlandığını düşünüyor. ABD'li yetkililere göre, Hz.Muhammed'e hakaret içeren film, saldırı için bahane olarak kullanıldı. Konsolosluk önünde toplanan göstericilerin, roketle düzenlenen saldırıyla ilgileri olmadığı vurgulandı.


'İnsansız hava araçları gönderilecek'


Saldırının 11 Eylül'ün yıldönümüne denk gelmesi, eylemi terör örgütü El Kaide'nin yapmış olabileceği olasılığını gündeme getirdi. Obama yönetiminin, Libyalı yetkililerle işbirliği yaparak, ABD insansız hava araçlarını bu ülkede görevlendirerek, radikal unsurları hedef alacağı da iddia edildi.

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