Obama: Libya büyükelçisini öldürenleri adaletin önüne çıkaracağız

ABD Başkanı Barack Obama, İslam diniyle alay eden bir videoya karşı başlatılan protestolar sırasında ülkesinin Libya büyükelçisini öldürenleri adaletin önüne çıkaracağına söz verdi.

Obama, yine de, Amerikan konsolosluğuna yapılan saldırının, ülkesi ve Libya'nın yeni hükümeti arasındaki ilişkiyi zedelemeyeceğini söyledi.

Kasım ayında yapılacak seçimlerde kendisine rakip olan Mitt Romney ise, krizin ele alınış biçimini eleştirdi.

ABD Büyükelçisi Christopher Stevens'ın, protestocular konsolosluğu bastıktan sonra duman zehirlenmesinden öldüğü söyleniyor.

Konsolosluğun ateşe verilmesiyle üç Amerikalı daha hayatını kaybetmişti. Arap yetkililerden de gelen doğrulanmamış istihbaratlar ise baskının çok daha önceden tasarlanmış olabileceğini iddia ediyor.

Salı gecesi gerçekleşen saldırıda roket güdümlü el bombalarının kullanıldığı söyleniyor. Çarşamba sabahı binanın etrafında yanıp kül olan araçlar görülmekteydi.

Amerikalı yetkililer, Bingazi'deki diğer Amerikalı diplomatların kurtarıldığını; Trablus'taki büyükelçiliğin de çekirdek kadroya düşürüldüğünü açıkladı.

Washington'da gazetecilere açıklama yapan bir savunma yetkilisi, güvenliğin tesis edilmesi için Amerikalı askerlerin Libya'ya gönderildiğini belirtti.

Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Başkan Obama "adaletin yerini bulacağını" söyledi. Obama, "Chris Stevens'ın kurtarmaya çalıştığı şehir olan Bingazi'de öldürülmüş olması çok acı verici" dedi.

Bu sırada Libya'nın geçici lideri Muhammed Magarief ise ölümlerden dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nden özür diledi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler büyükelçi yardımcısı İbrahim Dabaşi de Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını belirtirken, ülkenin tümünde kontrol sağlayamamış olduklarını kabul etti.

Diğer ülkelerde durum

Nijerya, protestolarda söz konusu olan filmin ülkeyi karıştırmaması için polisi kırmızı alarma geçirdi.

Cezayir'deki ABD Büyükelçiliği ise ülkedeki Amerikalıların seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. Tunus'da polis, ABD Büyükelçiliği etrafında toplanan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

Sudan ve Fas'daki ABD Büyükelçilikleri ve Gazze'deki Birleşmiş Milletler ofislerinin etrafında da küçük çaplı protestoların olduğu bildiriliyor.

Afganistan'da ise hükümet, film indirilene kadar YouTube video paylaşım sitesine ulaşımın yasaklanmasını istediyse de Kabil'de kullanıcılar siteye erişebiliyor. (BBC Türkçe)