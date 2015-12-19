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Dünya
Deutsche Welle

Obama kurban yakınlarını ziyaret etti

ABD Başkanı Barack Obama, San Bernardino’daki saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret etti. 2 Aralık’taki olayda 14 kişi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı.

19 Aralık 2015 14:42


ABD Başkanı Barack Obama, kurban yakınlarının aileleriyle yaklaşık üç saat geçirdi. Onlara, saldırılar sonrası yaptıkları hoşgörü çağrılarından etkilendiğini söyledi.

Obama, “Onlar ve tüm toplum için zorlu zamanlar olsa da aynı zamanda bu ülkede, bu toplumda var olan güç, birlik ve sevginin de temsilcileridirler“ dedi.

Obama, ailelerle görüştükten sonra, Indian Springs Lisesi'nde kısa bir açıklama yaptı.

Aralık ayı başında engellilere ait bir sosyal hizmet kurumuna düzenlenen saldırıda yaşları 26 ile 60 arasında değişen 14 kişi hayatını kaybetmişti.

FBI tarafından başlatılan soruşturmada saldırının Amerikan vatandaşı Syed Farook (28) ile Pakistanlı eşi Tashfeen Malik (29) tarafından düzenlendiği ortaya çıkmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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