Obama kurban yakınlarını ziyaret etti



ABD Başkanı Barack Obama, kurban yakınlarının aileleriyle yaklaşık üç saat geçirdi. Onlara, saldırılar sonrası yaptıkları hoşgörü çağrılarından etkilendiğini söyledi.

Obama, “Onlar ve tüm toplum için zorlu zamanlar olsa da aynı zamanda bu ülkede, bu toplumda var olan güç, birlik ve sevginin de temsilcileridirler“ dedi.

Obama, ailelerle görüştükten sonra, Indian Springs Lisesi'nde kısa bir açıklama yaptı.

Aralık ayı başında engellilere ait bir sosyal hizmet kurumuna düzenlenen saldırıda yaşları 26 ile 60 arasında değişen 14 kişi hayatını kaybetmişti.

FBI tarafından başlatılan soruşturmada saldırının Amerikan vatandaşı Syed Farook (28) ile Pakistanlı eşi Tashfeen Malik (29) tarafından düzenlendiği ortaya çıkmıştı.