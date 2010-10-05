-OBAMA ''KÖPEK EĞİTİMİNDE'' SINIFTA KALDI ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Köpek eğitmenlerine göre ABD Başkanı Barack Obama'nın kızları için aldığı "Portekiz su köpeği" Bo'nun eğitiminde pek de başarılı değil. Dünyanın en ünlü köpek eğitimcisi, köpek davranışları uzmanı Cesar Millan'a göre köpek eğitiminin en önemli kuralı: "Köpeğin sahibinin önünden yürüyerek liderlik etmesine izin vermemek". Ancak Millan, ülkelerine liderlik yapanların çoğunun bu kuralın farkında olmadıkları kanısında. Cesar Millan'ın, "köpeklerin sırlarını ortaya çıkaran kişi" anlamına gelen "Dog Whisperer" programı, National Geographic kanalında yayınlanıyor. "Dog Whisperer" programında da bu konuya değinen Millan, örnek olarak Obama'ya "liderlik yapan" köpeği Bo'yu gösterdi. Bo'nun Beyaz Saray'daki ilk gününün fotoğraflarını gösteren Millan, "Bunlar pek de başarılı görüntüler değildi. Köpek sürekli ABD Başkanı'nın önünden gidiyordu" dedi. Millan'a göre, köpekler hiçbir zaman önden gitmemeli, kimin lider olduğunu anlaması için sahibinin yanında veya arkasında yürümeli. ABD'nin eski başkanlarından George W. Bush'un terrier cinsi köpeğinin de Bo'dan farklı olmadığını belirten Millan, Bush'un da köpeği Barney'nin önden gitmesine izin vererek yanlış yaptığını kaydetti.