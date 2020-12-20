Obama, kızının erkek arkadaşının karantinada onlarla kaldığını söyledi: Market faturası yüzde 30 arttı

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ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Koronavirüs kısıtlaması süresinde 22 yaşındaki kızı Malia Obama'nın erkek arkadaşının onlarla kaldığını söyledi. Ailecek birlikte olmanın güzel olduğunu, ergenlik sürecinin geçtiğini söyleyen Obama, Malia'nın erkek arkadaşının onlarla kalmasıyla market faturalarının yüzde 30 arttığını ekledi.

Independent'ta yer alan habere göre, Barack Obama katıldığı Bill Simmons Podcast yayınında karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı. 22 ve 19 yaşlarındaki kızları Malia ve Sacha Obama ile vakit geçirmenin güzel olduğunu söyleyen Obama, Malia'nın erkek arkadaşının da onlarla kaldığını söyledi.

Ailecek geçirilen vaktin güzel olduğunu söyleyen Obama "Ergenlik aşamaları geride kaldı. Şimdi geri döndüler ve sizi tekrar seviyor, tekrar vakit geçirmek istiyorlar" dedi.