Obama: Kim düğününde 2 ABD Başkanı'nı ister ki!

Porselen döşemeli, sıcak suların aktığı tuvalete 17 bin dolar

Düğüne davet edilmeyen Obama: Bir düğünde 2 başkan olmaz!

Clintonların kızı 30 yaşındaki Chelsea ve 32 yaşındaki Yahudi Marc Mezvinsky'in New York'ta eski emlak milyoneri John Jacob Astor IV'in sahip olduğu Astor Sarayı'ndaki düğünü gerçekleşmeden konuşulmaya başlandı.İngiliz gazetesi The Daily Mail'ın haberine göre sadece düğünde kullanılacak çadırlar için 680 bin dolar, masalara 120 bin dolar, çiçek ve masalarda kullanılacak çanaklara için 550 bin dolar harcanacağı belirtilirken, katılımcılar için bir romörkerde bulunan tuvaletler içinde masraftan kaçınılmayacak.Porselen döşemelerin bulunduğu tuvaletlerde sıcak su da mevcut olurken, Clintonların tuvalet için harcayacağı para 17 bin dolar.Kek masrafının 12 bin dolar olacağı düğünde güvenlik için harcanacak bedel yaklaşık 225 bin dolar olacak.Clintonların 2000 ile 2007 yılları arasında kazandıkları paranın 120 milyon dolar olduğu belirtilirken, düğün için harcanak 5.5 milyon dolar anlaşılan Hillary ve Bill Clinton'ı çok üzmeyecek.Ünlü Hollywood yıldızı ve Scientology tarikatı üyesi Tom Cruise and bir başka Hollywood yıldızı Katie Holmes'un düğünleri 2 milyon dolara mal olmuştu.ABD Başkanı Barcak Obama düğüne davet edilenler arasında yer almazken, Obama konuyla ilgili olarak "Düğüne davet edilmememin gerekçesinin davetli listelerinin Chelsea ve Mezvinsky tarafından hazırlanması olduğunu düşünüyorum" dedi.USA Today gazetesindeki haberde de Obama bu durumdan rahatsız olmadığını da esprili bir yaklaşımla dile getirdi:"Düğününde 2 başkanın olmasını istemezsin! Tüm gizli servis elemanlarını, metal dedektörden geçen davetlileri..."