Obama: Karzai ile aramdaki gerginlik 'abartıldı'

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'ABD ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar güçlü'

ABD yönetimiyle son aylarda bozuk seyreden ilişkileri yeniden rayına oturtmak amacıyla ülkeyi ziyaret eden Afganistan Devlet Başkanı Karzai ile bir araya gelen Başkan Obama, daha sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında, ABD hükümetiyle Afgan hükümeti arasındaki gerginliklerin büyük bir kısmının "abartıldığını" belirtti.Afganistan'da daha iyi bir devlet yönetimine doğru ilerleme kaydedildiğini gözlemlediğini bildiren Obama, ancak Karzai ile "daha yapılması gereken çok ama çok şey olduğu konusunda" uzlaştıklarını kaydetti.ABD Başkanı Obama, iki liderin, farklılıklara rağmen karşılıklı saygıya dayanan bir ilişki kurmak için çalıştıklarını ifade etti.Taliban militanlarının güçlenme eğilimlerinin tersine dönmeye başladığını belirten Obama, Afganistan'daki sivil ölümleri konusuna da değindi. Bu konuda "sorumlu olduğunu" bildiren Obama, sivillerin öldürülmesini engellemek için ABD'nin mümkün olan her şeyi yaptığını söyledi. Obama, Afganistan'daki sivil kayıplarının büyük bir kısmının Taliban'ın terörist eylemleri sonucunda yaşandığını kaydetti.ABD Başkanı Barack Obama, Karzai ile ortak basın toplantısında, ABD güçlerinin Afganistan'dan, daha önceden belirlendiği gibi, Temmuz 2011'de çekilmeye başlayacağını belirterek, "ancak bu tarihe kadar ülkede sert çatışmalar çıkmasını beklediğini" ifade etti.Bu ülkedeki ABD güçlerinin geçen yıldan itibaren arttırılmaya başlanması sonrasında genel güvenlik durumunda istikrarlı bir iyileşme gözlemlendiğini ifade eden Obama, geleceğe yönelik olarak, "Sert çatışmalar olacak" derken, "Bu ülkedeki güçlerimizi Temmuz 2011'den itibaren indirmeye başlayabileceğimizden de eminim" diye konuştu. Obama, bu ülkedeki Amerikan komutanlarıyla güç indiriminin nasıl yapılacağına ilişkin görüşmelerde bulunduğunu söyledi.İngiltere'nin yeni başbakanı David Cameron ile de görüştüğünü belirten Obama, Cameron'ın ülkesinin ABD'nin Afganistan'daki stratejisine bağlılığını yinelediğini kaydetti.Obama, Pakistan konusunda ise ülkenin, terörizmin "içindeki bir kanser" olduğunu fark ettiğini belirtti. Pakistanlı liderlerin, ülkenin sınırını bir üs olarak kullanan grupların, Pakistan'ın egemenliğini tehdit ettiğini anladıklarını ifade eden Obama, Pakistan'ın şimdiye kadar başıboş yönetilmiş sınır bölgelerinde kontrolü sağlamasının zaman alacağını, ülkedeki yetkililerin bunu yapmaya başladığını, ancak bunun bir gecede gerçekleşemeyeceğini bildirdi.Obama, Amerikan ve Afgan yetkililerin, Pakistanlı liderlere 3 ülkenin güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu vurguladıklarını da kaydetti.Afganistan Devlet Başkanı Karzai de açıklamasında, ABD ve Afganistan'ın bugün, 10 yıldır süren savaş ortamının hiçbir döneminde olmadığı kadar güçlü bağlarla birbirlerine bağlı olduklarını ifade etti.Karşılıklı içten görüşmeler yapıldığını, bu tür görüşmelerde ve savaş sırasındaki ilişkilerde zaman zaman güçlükler, görüş ayrılıkları çıkmasının olağan olduğunu belirten Karzai, "Bugün ilişkilerimiz, geçmişte hiç olmadığı kadar birbirine bağlı" dedi.Karzai, ateş altındaki sivillerin zarar görmemesi için önlemler alınması konusunda Obama ile mutabakata vardıklarını kaydetti.