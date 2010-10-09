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Dünya

OBAMA, JONES'UN İSTİFASINI AÇIKLADI WASHINGTON (A.A)

09 Ekim 2010 00:14

-OBAMA, JONES'UN İSTİFASINI AÇIKLADI WASHINGTON (A.A) - 08.10.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, ulusal güvenlik danışmanı James Jones'un istifasını resmen açıkladı.  Obama, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yaklaşık iki yıldır ABD'nin dış politikasının şekillenmesine yardım eden Jones'un görevinden ayrıldığını belirterek, Jones'u, "işine sadık bir kamu çalışanı ve benim dostum" sözleriyle selamladı.   Başkan Obama, konuşmasında, Jones'un, işin başından bu yana iki yıl içinde görevini bırakmayı planladığını ifade ederek, ulusal güvenlik danışmanlığı görevini, Jones'un yardımcısı Tom Donilon'a verdiğini açıkladı.      

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