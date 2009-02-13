Obama: İsrail dünyaya demokrasi dersi verdi

ABD Başkanı Barack Obama, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile telefonda görüştü. Obama'nın seçimler için, "İsrailliler dünyaya bir demokrasi dersi verdiği için mutlu olmalılar" dediği kaydedildi.





Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Obama'nın İsrail'deki genel seçimlerin ardından Peres ile yaptığı görüşmede, seçimlerin yapılmasından dolayı Peres'i kutladığı belirtildi.



Obama'nın, İsrail-Filistin sorunu çözme konusundaki taahhüdünü yenilemesinden dolayı memmun olduğunu Peres'e ilettiği belirtilen açıklamada, ABD Başkanı'nın, "İsrailliler dünyaya bir demokrasi dersi verdiği için mutlu olmalılar" dediği de kaydedildi.



Açıklamada, Obama'nın kendisinden önceki Başkan George Bush'un yakın dostu olan İtalya Başbakanı Berlusconi ile dostane ve yapıcı bir görüşmede bulunduğu belirtildi.



Obama'nın, iki ülke arasındaki sağlam ilişkiye bağlılığını ilettiği belirtilen açıklamada, iki liderin ülkeler arasında küresel krizle ilgili işbirliği, G20, NATO ve G8 zirveleri, İran konusu, Ortadoğu'da barış çabaları, enerji güvenliği gibi konuları ele aldığı ifade edildi.



Obama'nın, Berlusconi'ye Afganistan'daki operasyonlara desteğinden dolayı teşekkür ettiği de belirtildi.



İran: Obama'nın iş yapmasına izin verilmeyecek



Bu arada, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad, yeni Beyaz Saray yönetiminin "değişim" vaadini hayata geçirmesinin kolay olmayacağını söyledi.



İran Resmi Haber Ajansı'nın (İRNA) bildirdiğine göre, Cumhurbaşkanı Ahmedinecad, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez ile telefonda yaptığı görüşmede ikili ilişkiler ve uluslararası konularda fikir teatisinde bulundu.



Ahmedinecad, büyük güçlerin gün geçtikçe güç kaybettiklerini belirttiği konuşmasında İran ve Venezuela'nın bu güçler karşısındaki direniş ve mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.



Washington yönetiminin dünya politikalarındaki "değişim" söylemlerine ilişkin olarak da Ahmedinecad, "ABD'nin yeni Başkanı Barack Obama, değişim sloganıyla iş başına geldi, ancak zorba ve siyonist liderlerin, onun iş yapmasına izin vereceklerini sanmıyorum" ifadesini kullandı.



Ahmedinecad, "Venezuela ve Latin Amerika halkları için kahraman ve örnek lider" diye övdüğü Chavez'e ve onun şahsında Venezuela halkına sağlık ve başarı dileklerinde bulundu.



Chavez de, İran İslam Devrimi'nin 30. yıldönümünü kutlayarak başladığı konuşmasında, iki ülke halkının hakim güçlere karşı mücadelesinin süreceğini belirtti.



Venezuela lideri, halkların hizmetinde büyük bir güce dönüştüğünü belirttiği İran'a ve Ahmedinecad'a başarılar diledi. Ahmedinecad ve Chavez, en son 10 Ocak'ta İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları ve Gazze Şeridi'ndeki insanlık trajedisi konularında görüş alışverişinde bulunmuştu.



