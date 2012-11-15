ABD Başkanı Barack Obama, "İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğiz. Ancak bu meseleyi diplomatik olarak çözmek için hala zaman penceresinin olduğunu düşünüyorum" dedi.

Obama, başkanlığa ikinci kez seçilmesinin ardından düzenlediği ilk basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "İran nükleer meselesini çözmek için son bir diplomatik çabaya hazırlanıyor musunuz? Bire bir görüşmelere doğru ilerliyor muyuz?" yönündeki sorusu üzerine Obama, bu soruna diplomatik çözüm bulunmasını çok istediğini kaydetti.

Obama, "Seçim kampanyasından önce de kampanya sırasında da ve şimdi de çok netim. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğiz. Ancak bu meseleyi diplomatik olarak çözmek için hala zaman penceresinin olduğunu düşünüyorum" dedi.

Tarihin en sert yaptırımlarını hayata geçirdiklerini ve bu yaptırımların İran'ın ekonomisi üzerinde etki yaptığını belirten Obama, "(İran'ın) uluslararası yükümlülüklerini yerine getirilerek ve uluslararası topluma nükleer silah peşinde olmadıklarına dair açık güvenceler vererek de barışçıl nükleer güç olabilmesinin yolu olmalı. Ve evet, önümüzdeki aylarda, İran ile sadece bizim değil, uluslararası toplum arasında bir diyalog başlatabilir miyiz, bu meseleyi çözebilir miyiz diye bir gayret ortaya koymaya çalışacağım. İran'ın geçmesi gereken kapıdan geçeceğinin sözünü veremem ama bu tercih edilir seçenek olacaktır" diye konuştu.

Obama, "Hangi koşullarda bire bir görüşmeler hayata geçirilebilir?" sorusu üzerine, "Müzakerelerin detaylarıyla ilgili konuşmayacağım. Ama şunu söyleyebilirim; bu sorunun çözülmesini istiyoruz ve diplomatik incelikler ya da protokollerin bizi kısıtlamasına izin vermeyeceğiz. Eğer İran bunun çözümü için ciddiyse bunu çözecek pozisyonda olurlar" dedi.

Obama, seçimlerden önce, "(bire bir) görüşmelerin yakın olabileceğine" dair haberlerin hatırlatılması üzerine ise bunların doğru olmadığını belirtti.

Mali uçurum...

Öte yandan Obama, ABD Kongresi'ni de zenginlere yönelik olan "hariç yıl sonunda" süresi dolacak vergi kesintilerini uzatmaya çağırdı. Obama, "Bush döneminin ülkenin yüzde 2'sini oluşturan en zenginlerine yönelik vergi kesintisini uzatmayacağım, bunu kaldıramayız ve ekonomistlere göre bu ekonomiye en düşük olumlu etkiyi yapacaktır. Zenginlere yönelik mütevazi bir vergi artışı, onların belini kırmayacaktır, hala zengin olmaya devam edecekler" dedi. (cnnturk.com)