Obama: İnsanlar bana Beyaz Saray'dan ayrılmamın ardından inanmaya başladı

Çeviri - Gonca Tokyol

Eski ABD Başkanı Barack Obama, ülkede büyük ölçekli bir değişim yapmak konusunda konuştuğunda Amerikalıların çoğunun kendisine inanmadığını söyledi. Bu durumun Beyaz Saray’dan ayrılmasının ardından değiştiğini ifade eden Obama, "Görevden ayrılana kadar ülkenin yüzde 40’ı bana inanmadı, sonrasında inandılar" dedi.

"Kamuoyunu etkileyebildiğiniz zaman politikacıların istekli olduğunu göreceksiniz"

Bill and Melinda Gates Vakfı’nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’yla eşzamanlı olarak New York’ta düzenlediği etkinlikte konuşan Obama, görevde olduğu sürede küresel sorunları dile getirdiği zaman 'ABD'nin sorunlarla tek başına ilgilenemeyeceği’ şeklinde tepkiler aldığını belirterek, şunları söyledi:

"ABD’nin neler yapabileceği düşünüldüğünde büyük gurur duyuyorum. Ama küresel ısınma ve açlık, kuraklık ya da etnik çatışmalardan kaynaklanan küresel göç problemleri düşünüldüğünde, bütün bunları tek başımıza çözmemiz mümkün olmayacak. Bunun doğruluğuna inanmak sizi daha az vatansever yapmaz."

Eğitimin, ABD Kongresi üyelerini bu konularda sorumluluk almak ve hayata geçmek için motive edebilecek anahtar yol olduğunu kaydeden Obama, kamuoyu baskısının yasa yapıcıları harekete geçmeye zorlayabileceğini ifade etti.

Ocak ayında görevden ayrılan eski başkan, seçimle göreve gelen yetkililerin büyük bir kısmının 'lider' değil 'takipçi' olduğunu belirtti. Obama, "Kamuoyunu etkileyebildiğiniz zaman politikacıların da daha istekli olduğunu göreceksiniz" diye konuştu.

İsim vermeden Trump'ı eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık hizmetleri ve dış politika konusundaki planlarını da isim vermeden eleştiren eski başkan, ‘Obamacare’ adı verilen mevcut sağlık planının kaldırılmasına yönelik çabaları ‘faydasız’ olarak nitelendirdi.

BM gibi kurumların kolektif diplomasi için elzem olduğunu ifade eden Obama, milliyetçilik ve yabancı düşmanlığı konularında da dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.