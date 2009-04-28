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Sağlık

Obama ile tokalaşan müdür domuz gribinden öldü!

Meksikalı müze müdürü Olgin, ABD Başkanı Obama ile tokalaştıktan sonra öldü. Bu olay ABD'yi alarma geçirdi.

28 Nisan 2009 03:00

Meksika Ulusal Antropoloji Müzesi direktörü 64 yaşındaki Felipe Solis Olgin, ABD Başkanı Barack Obama ile tokalaştıktan sonra hayatını kaybetti. Bu olay ABD'yi alarma geçirdi.

Beyaz Saray sözcülüğünden yapılan açıklamada, Başkan Obama’nın 16 - 17 Nisan’da Meksika’ya ekonomik işbirliği toplantılarına katılmak için gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ölümcül salgın hastalığa yakalanmadığı belirtildi. Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Obama’nın Meksika gezisine Beyaz Saray doktorlarından sağlık durumu konusunda onay aldıktan sonra gittiği belirtildi.

ABD Başkanı Obama nasıl korundu?

Doktorlarının, ABD Başkanı Obama’ya Meksika ziyareti öncesinde “Meksika’ya yapacağınız ziyaret esnasında sağlık durumunuzu riske sokacak bir durum yok.” şeklinde görüş bildirdiklerini belirten Beyaz Saray Sözcüsü Earnest, “Başkan Obama’da hastalık konusunda herhangi belirtiye rastlanmadı, doktorları bu konuda kendisine test bile yapmadı.” dedi. Beyaz Saray, Başkan Obama’ya, bulaşıcı hastalık mikrobunu taşıyıp taşımadığı konusunda test bile yapmayacak kadar emin olan olan doktorların, Başkan’a ölümcül hastalığın bulaşmaması için nasıl bir koruma yöntemi uyguladıkları konusunda alınan önlemler konusunda ise bir açıklama yapmadı.

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